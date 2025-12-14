ÍµÈ¹°¹Ô¡¢AKB48¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤â»²²Ã¤Ë¡Öº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë14ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAKB48¡×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï19Ç¯¡ÊÂè70²ó¡Ë°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·8¿Í¤ÎÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡TBS¡ÖÍµÈAKB¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÍµÈ¤À¤¬¡Ö20¼þÇ¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¡ÊOG¤Î»²²Ã¤Ï¡ËÌÂÏÇ¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡£¡È¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤½¤ì?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢½Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡ÄÆñ¤·¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£