¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Ûºë¶Ì¡¢³«ËëÁ°¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¡°ð³À·¼ÂÀ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè£±Àá¡¡ºë¶Ì¡½£Â£ÌÅìµþ¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¥ó£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢£´µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ºë¶Ì¤Ï¡¢£²Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤Î£Â£ÌÅìµþ¤ò£´£¶¡½£°¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤ò´°Éõ¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢¥×¥í¥Ã¥×°ð³À·¼ÂÀ¤Ï¡Öº£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¡¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾£·Ê¬¡¢£Ó£Ï»³ÂôÂóÌé¤¬£Ð£Ç¤ò·è¤á¤Æ£³¡½£°¤ÈÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥Ã¥«¡¼ºä¼ê½ß»Ë¡ÊÆ±£±£´Ê¬¡Ë¡¢£Æ£Â¥Ñ¡¼¥È¥ó¡ÊÆ±£²£·Ê¬¡Ë¤é¤¬¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤ë¡£¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢È¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤Ï»³Âô¤Î¥¥Ã¥¯¤Ç£³ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¡£¼é¤Ã¤Æ¤â£³£¹¡½£°¤Î¸åÈ¾£²£°Ê¬¡¢¥È¥é¥¤¥é¥¤¥ó¤ò£µ¥á¡¼¥È¥ë¸å¤í¤ËÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¼é¤ê¤Ç¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¡££³£³Ê¬¡¢£³£´Ê¬¤È¼«¿Ø¤Ç¤Î¼é¤ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤Î¶¯¤ß¤È¤¹¤ë·ø¼é¡£¼ç¾¤Îºä¼ê¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡££´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï°Â°×¤ËÊø¤µ¤ì¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Î¼ºÅÀ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£¸·î¡¢£³£µºÐ¤Î°ð³À¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼²¼¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¤ò²ÝÂê¤È¤·¡¢»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¼å¤µ¡£¤¤¤¤»þ¤Ï°ì¸«¡¢¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÎÀ®½Ï¤ò°ì¤Ä¤Î¥«¥®¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°ð³À¤¬¡Ö°ìÈÖ¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£±£±·î£²£²Æü¤Î°¦ÃÎ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡£¼çÎÏµé¤¬Â·¤Ã¤¿Ãæ¡¢£²Éô¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë£²£¶¡½£³£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£°ð³À¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÀï¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÅö¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ä¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡Öº¬ÀÏÀ¤òÄó¾§¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÂæ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¶âÂôÆÆ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ä¡¢Áª¼ê¤é¤¬¡Ö¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££×£Ô£ÂÃÝ»³¹¸Úö¤â¡Ö¸À¤¤ÊýÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¡£Àº¿ÀÅª¤Ê½àÈ÷¤ÎÌÌ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«³Ð¤ò²þ¤á¡¢¶¯²½»î¹çºÇ½ªÀï¤ÎÅìµþ£Ó£ÇÀï¤Ï£²£·¡½£±£·¤Ç¾¡Íø¡£°ð³À¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤ÏÂª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿´¿ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¡£¡Öº£Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤°ð³À¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Ê¤¤¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¡£¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÅÁÅý¡É¤¬¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£