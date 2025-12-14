「ミスター東大2025」結果発表 グランプリは長瀬史聖さん
【モデルプレス＝2025/12/14】「ミスター東大コンテスト2025」の結果発表イベントが14日、東京・品川インターシティホールにて開催。エントリーNo.2の長瀬史聖（ながせ・ふみさと）さんがグランプリに輝いた。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス・ミスター東大」ファイナリスト10人
グランプリに輝いた長瀬さんは、経済学部経営学科の3年生。コメントを求められると、「グランプリという名誉な賞をいただけたこと。本当にありがとうございました」と感謝し、「自分がミスコンに出場したきっかけが、元気をもらったことだったので、皆さまに勇気を与えられるような行動ができていたということがとても嬉しいです。本当にありがとうございました」と笑顔を見せた。
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.4の大学院1年生、工学系研究科システム創成学専攻の増田悠佑（ますだ・ゆうすけ）さん。増田さんは「応援してくださった方々、本当にありがとうございました。協賛賞もいただきましたし、僕の中で後悔はないので、やりきれて良かったなと思います」と思いを口にした。
授賞式後に2人を直撃すると、長瀬さんは安堵の表情を浮かべ「今日母親の誕生日なので、最高の親孝行ができました。先程会って、『本当にお疲れ様。泣いちゃった』と言われて、嬉しかったです」とにっこり。将来は「自分の挑戦を通して勇気を与えたり、1人でも多くの人を明るくしたりできる人になりたい」と語り、「人の挑戦を後押しできるような仕事に興味があります」と口にした。
また、増田さんは母校である聖光学院高校のミスターコンでグランプリを取った経験を明かし、「聖光学院を背負っている気持ちで挑んだんですけれども、結果的に準グランプリということで、トップが取れなかった悔しさはあります。でも、たくさん応援していただいて、結果だけではなく過程で色々な経験をすることができたので、参加して良かったと思います」と率直な思いを吐露。コンテスト期間中の発信経験が学びになったといい、「将来、こうした活動を生業にするつもりは今のところはないですが、この経験を活かして面白いことを発信できたら良いなと思っています」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
学部／学年：経済学部／3年
出身地：兵庫県
誕生日：7月13日
趣味：テニス、野球観戦、カラオケ
特技：テニス、カラオケ
好きな食べ物：ラーメン（特に豚骨）
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：筋トレ
・コンテスト名：東京大学ミス＆ミスターコンテスト2025
・主催団体名：東京大学広告研究会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
【Not Sponsored 記事】
◆「ミスター東大2025」グランプリは長瀬史聖さん
◆「ミスター東大2025」グランプリ＆準グランプリを直撃
◆長瀬史聖（ながせ・ふみさと）さんプロフィール
◆ミス・ミスター立教コンテスト2025開催概要
