蛙亭・イワクラ、エルフ・荒川が１４日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。女性芸人同士のツーショットトークを繰り広げた。

イワクラは、以前に交際していたオズワルド・伊藤俊介との破局に言及。

「まず、荒川に別れたっていう報告をしたときに（荒川が）『先に言っときます！２人とも本当に。伊藤さんはお父さんやし。イワクラさん、お母さんと思ってるんで、どっちの味方でもないです！』とか言って。は？と思って。そこ、結構厳しいんやって。（荒川はつづけて）『親が離婚した感じなんで。どっちの意見も聞かないと。イワクラさんの意見だけ聞くとか。そんなんはできないです。ホンマに伊藤さんの意見を聞くまでは何も言えないです』って。え？結構厳しいなって」と苦笑した。

荒川は「ホンマにビビッときて。最近、イワクラさんに会ってなかったなと思って。（荒川から）電話かけたんですよね。『ウチら、そろそろ会いません？』みたいな。言ったらイワクラさんが『ああっ…！』とか言って。どうしました？って。（イワクラが）『いや、ちょうど今泣いてて』とか。は？みたいな」と振り返った。

イワクラは「まあ、１人で家にいて。いろんな友達に連絡したけど。１人でご飯食べたくないから、連絡したけど。みんな、ちょうどいなくて。大阪にいるとか。まず、真っ先に荒川に連絡しようと思ったけど。忙しいだろうなとか。コンディションによっては泣いてしまうかもしれないから。荒川にちょっと泣いてる所は見られたくないから。だから連絡しなかったんだけど。みんなに連絡して。もう誰も捕まらなかった。寝るかと思ったときに荒川の電話が来たから。電話出た瞬間に『ああっ…！』て泣いちゃった」と話した。

荒川は「ほんま笑った。ほんまに笑った」と述懐。イワクラは「私、だってさ。泣いた所とか見せたことないのに。なんか、それもビックリしたんだけど。（泣いて）『ううっ…！ごめん、泣いて…』とか言ってるときに（荒川は）『え？おもろい！笑える！泣くな！』とか言ってて。こいつバリ、ギャルやん！と思って。知ってたけど。こいつ、マジでギャルなんやと思って」と笑いながら振り返った。

荒川は「半端に寄りそうのも違うなと思ってたし、面白かったし。急に電話に出たと思ったら『ああっ…！』って泣いてる。面白いと思って。もし、これを伊藤さんが見てたら、伊藤さんがどうっていうのは全く違うとして、聞いていただきたいんですけど。こんな天才が恋愛で悩むなよって思っちゃうんですよ。マジで意味わかんなくて。いや、いや、いや！もうイワクラさんみたいな脳みそあったら泣いてる暇なんかないでって思うというか」と話した。

イワクラは「さすがにちょっとは慰めてくれるかなと思ったら…。『泣くな！笑える！飲みますか？』とか言って。で、集合して（イワクラが）『自分で決断したけど、何かやっぱり…。結局、また考えてしまうよな…』みたいな言ったら。『は？結局どうしたいん？自分で決めたんじゃないん？結論、どうしたいんすか？イワクラさんみたいな人が、こんな恋愛で泣いてさ？』とかバチギレされて。怖！ってなって。めっちゃ冷静になって。そっから『ごめん、ごめん』とか言って」と、心の整理をつけさせてくれた荒川との会話を感謝とともに振り返っていた。