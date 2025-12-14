すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が14日、7曲目のオリジナル新曲「新曲「OPITCAL」のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルに公開した。

待望の初のワンマンライブまで、あと半月。着々と準備を進めるその一環が、ステージで披露するための持ち歌だ。7曲目のオリジナル曲は、「光になって君のところへ」というテーマを掲げて、メンバーとファンの出会いを歌ったダンスチューンとなった。関係者は「誰も追いつけない光のスピードで、メンバーがメイツ(ファンの名称)の目の前に集結する運命的な瞬間を、楽曲全体で描きました。この『光』は、照明だけでなくオンラインでつながる“インターネットの光”でもあり、デジタルとリアルを行き来しながら、メンバーとメイツが出会い、きずなを育んできた関係そのものを象徴しています」と解説した。

ゆたくんは「7人そろったときの歌声好きすぎる」と聞きどころを紹介。やなとは「現実世界でもネットの世界でも逢いに行くからね」と、歌詞でも伝えているメッセージを発信した。

4月2日に、すとぷりら2.5次元アイドルの先輩グループたちの大型フェス「STPR Family Festival!!」の東京ドームのステージでデビューした大型新人グループは、満を持して、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」を行う。29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪で全6公演の予定だ。