子育て中のママは、普通に生活していると男性との接点はほとんどないと思います。そのため、男性とちょっとした関わりがあったり優しくされたりすると、コロッと気持ちをもっていかれる場合も。普段刺激がない生活をしている分、不倫をしてしまうと大胆な行動をとってしまうことがあるようで……？ 今回は、子育て中のママが不倫したことを後悔した話をご紹介いたします。

家に連れ込んだら修羅場に

「息子はサッカーを習っているのですが、そこのコーチとプライベートでも会う関係になりました。最初は息子の相談をしていたのですが、だんだん夫の愚痴を聞いてもらうようになり、いつしか男女の関係に。絶対にダメなことだとわかりつつも、気持ちをおさえることはできませんでした。どんどん不倫にハマっていった私は、子どもがいない昼間にコーチを家に呼ぶことも。ただそんな大胆なことをしていたら、バレるのも時間の問題だったようで、夫に勘付かれてしまいました。

いつものように昼間にコーチを家に呼んだら、出勤したはずの夫が帰ってきてはち合わせ……。夫に『こいつと浮気したのか？』と聞かれ、なにも答えられずにいると、次の瞬間夫はコーチの頬を殴っていました。家に不倫相手を連れ込むリスクはわかっていたのに、いざこんな修羅場になるとパニックになって泣き崩れてしまいましたね。夫に離婚を告げたけど、私がコーチと一緒になるのは納得がいかないと言われ、別れることはできませんでした。なんで不倫なんかしてしまったのかな……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 相談に乗ってもらっているうちに、不倫に発展するケースは多いですよね。ただでさえ不倫はいけませんが、家に不倫相手を連れ込むなんて言語道断です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。