香取慎吾が、12月10日に東京国際フォーラム ホールAで開催された礼真琴のコンサート『Flare』 に足を運んだことを自身のInstagramに投稿している。

『Flare』は、礼にとって宝塚歌劇退団後初のコンサート。礼は現在、稲垣吾郎、草磲剛、香取らと同じ、株式会社CULENに所属している。

香取は「礼真琴さんのコンサートに行って素敵なステージを観たよ」「竜心も来てたよ」「つよぽんにもらったデニムジャケットを着て行ったよ」「ヤンチェに寄ったよ」「銀テープキャッチしたよ」「嬉しくて帽子に巻いてみたよ」と綴り、礼とのツーショットや同事務所の小澤を含めたスリーショット、さらに草磲にもらったというデニムジャケットを着用し丸の内に店を構える「JANTJE_ONTEMBAAR（ヤンチェ_オンテンバール）」に立ち寄ったことを明かしている。コメント欄には「マネキン慎吾ちゃんかわいい」「銀テ巻き巻きしてるの可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。

「JANTJE_ONTEMBAAR」は香取がスタイリストの祐真朋樹とともにプロデュースしているショップである。

（文=リアルサウンド編集部）