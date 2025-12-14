[Alexandros]が本日12月14日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催した“15th Anniversary VIP PARTY ‘25”2日目公演の終演後に、ツアー形式では2019年以来7年ぶりとなるFC会員限定ライブツアーを発表した。

＜ACCESS ALL AREA＞と題されたFCツアーは4月10日神奈川・横浜ベイホール皮切りに6月5日京都・KBSホールまで全国9カ所で開催される。チケットは[Alexandros] のFC、[Alexandros] CREW会員限定で明日12月15日18時より先行受付がスタートする。

デビュー16周年に突入する [Alexandros]の2026年は、FCツアーに始まり、昨日発表されたライブハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞、さらには [Alexandros]主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞とデビュー15周年以上にライブが充実した1年となりそうだ。

◆ ◆ ◆

■川上洋平 コメント

来年、VIPの血をなんとなく受け継ぐような、でも全く毛色の違うツアーをしようと思います。

15年という歴史は一旦忘れて、気持ちの入れ替えをするようなライブをしたいなと。

0からスタートのような。

昔から好きでいてくれる人はもちろん、最近好きになってくれた人、なんとなく興味は持ってるけどまだライブに来たことない人を大歓迎する最高のライブツアーにしようと思います。

美味しい物を食be…全国の皆さんに我々のライブを堪能してほしいという思いでやっちゃいます。また来年会いましょう。

YOU ARE WELCOME

2026、お楽しみに

◆ ◆ ◆

■FC TOUR＜ACCESS ALL AREA＞ 2026年4月10日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・横浜ベイホール

2026年4月23日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・GORILLA HALL OSAKA

2026年4月30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・名古屋ダイアモンドホール

2026年5月08日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 香川・高松festhalle

2026年5月09日 (土) OPEN 17:00 / START 18:00 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年5月21日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 群馬・高崎スタジオシアター

2026年5月24日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

2026年5月28日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 新潟・新潟LOTS

2026年6月05日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 京都・KBSホール ［チケット］

スタンディング 8,800円 (D代別・税込)

＊高崎公演のみ 1Fスタンディング 8,800円 (税込)、2F指定 11,000円(税込)

※未就学児童のご入場はできません／小学生以上はチケットが必要になります ■[Alexandros]CREW会員先行

12月15日（月）18:00〜12月21日（日）23:59

※同行者もCREW会員であることが必要

◾️＜YOU ARE WELCOME TOUR＞ 2026年6月14日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 愛知・COMTEC PORT BASE

2026年6月22日 (月) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年6月28日 (日) OPEN 17:00 / START 18:00 宮城・SENDAI GIGS

2026年7月03日 (金) OPEN 18:00 / START 19:00 北海道・Zepp Sapporo

2026年7月09日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・KT Zepp Yokohama

2026年7月22日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年7月30日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・Zepp Nagoya

2026年8月06日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・なんばHatch

2026年8月20日 (木) OPEN 18:00 / START 19:00 福岡・Zepp Fukuoka

2026年8月26日 (水) OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

◾️＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞ 日時：2026年10月31日（土）11月1日（日）

会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺