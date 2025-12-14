綾瀬はるか、『べらぼう』最終回に登場！ 巫女姿で蔦重に“死のお告げ”
12月14日放送された横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）の最終回に、綾瀬はるか演じる九郎助稲荷（くろすけいなり）が登場。巫女（みこ）の姿で蔦重の前へ、死のお告げを伝えるために現れた。
【写真】『べらぼう』最終回に登場した綾瀬はるか 蔦重に“死のお告げ”
森下佳子が脚本を手がけた本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描いた。
綾瀬は九郎助稲荷役として、本作の“語り”を担当するとともに、第1回では花魁（おいらん）、第17回では町娘や武士に化けて登場していた。
みたび登場した綾瀬は「九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で3回目になります。（第1回・第17回）たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした」とコメントした。
最終回では、店を再開した蔦重（横浜流星）は、写楽絵を出し続け、さらにその後、新たに和学の分野に手を広げたりと、本屋として精力的に動いていた。しかし、ある日、蔦重はかっけの病に倒れてしまう。てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書をもって世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…というストーリーが描かれた。
