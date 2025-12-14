美容院納め → なら見て！【40・50代】こなれ & 若見え叶う♡「最強ボブ」

今年のうちに髪を整えてスッキリしたい……。そんな人にチェックしてほしいのが、ボブヘア。カラーリングやシルエットで、今っぽい印象に仕上げれば、若々しくこなれたおしゃれを楽しめそう。今回は、40・50代の“美容院納め”に推したい、「最強ボブ」をピックアップ。来年も若々しくおしゃれな自分でいるために、今こそ新しい髪型に挑戦してみませんか。

外ハネでアクティブなイメージに

ほんのり暖色系のニュアンスを感じるベージュカラーで仕上げた、ボブヘア。レイヤーカットとカラーリングにより、軽やかさと女性らしい柔らかさを両得できそうです。ふわりとゆるやかなウェーブで、髪のボリューム感も演出しています。毛先は外ハネでアクティブなイメージをプラス。若々しく元気に見えそうなボブヘアです。

ハイライトがポイントの洗練ボブ

落ち着いたシックな雰囲気が好みの人は、直線的な毛先とストレートヘアの質感を生かしたボブがおすすめ。ポイントは、細めに入れて全体に散りばめたハイライトです。ヘアスタイルの魅力を引き立てつつも、白髪を紛れさせて目立たなくする効果にも期待できそう。@sakosakosakosakoさんも「白髪ぼかしにも◎」とおすすめコメントを添えています。

フェミニンで華やかな長めボブ

フェミニンで華やかなイメージにしたいなら、レイヤーカットを入れた少し長めのボブがいいかも。@kitadani_koujiroさん曰く「髪質が硬い方又は、スタイリングが面倒な方は、パーマをかけてあげると楽にスタイリングできます」とのことで、参考にしてみて。サイドの髪にボリュームを出し、顔まわりを囲むひし形シルエットをつくることで、フェイスラインが引き締まって見えそうです。

くすみブラウンの上品レイヤーボブ

大人らしく落ち着いたボブヘアも、レイヤーカットを入れることで今っぽいニュアンス感をプラスできるはず。髪表面に高めの位置からレイヤーカットを入れて、軽く毛束をつくるスタイリングにより、厚みのあるヘアスタイルも軽やかに。上品に髪の豊かさを際立たせる重みのあるボブは、艶のあるヘルシーな状態をキープすることで、若々しい印象を目指せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@sakosakosakosako様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里