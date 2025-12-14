日本テレビ系特番「誰も知らない明石家さんま」（午後７時）が１４日、放送され、お笑いタレント・明石家さんまの元妻で、女優の大竹しのぶの息子・二千翔（にちか）さんの結婚式の模様が独占映像で公開された。

披露宴には、スーツ姿で出席したさんま。番組では、大竹とさんまの長女でタレントのＩＭＡＲＵがスマホで撮影した映像から、さんまが爆笑をさらったスピーチを紹介した。

さんまはまず、「正直に言いますが、二千翔のお父さん（実夫）の服部さんから、亡くなられる１週間くらい前に手紙をいただきました。『しのぶをよろしくお願いします』と。それを真に受けた。今になっては赤紙のような手紙でした。（服部さんと）テニス仲間で、しのぶをよろしくお願いしますとお願いされて、今日まで来ました」とあいさつの“つかみ”で会場は大爆笑。

続けて「二千翔のこんなうれしい姿、顔は初めてで」とうれしそうに新郎新婦を見つめた。そして「大竹しのぶさんが姑（しゅうとめ）になるわけですが、大変ですよ。私、逃げました」と話し、また笑いを誘った。

さらに、フランスの戯曲家のものだという「結婚は判断力の欠如 離婚は忍耐力の欠如 再婚は記憶力の欠如」という言葉を紹介し、「忍耐力の『忍』は『しのぶ』。『忍』の『心』を取ると『刃（やいば）』。私は“心”を取られて“刃”の中で生きてきました」と、大竹をからめてまたまた爆笑をさらった。

最後は「これから一生のお付き合い。改めておめでとうございます。これからもよろしくお願いします」と呼びかけ、新郎新婦と一緒に写真を撮ると、二千翔さんと握手をして、席に戻っていた。

さんまと大竹はドラマでの共演をきっかけに交際し、二千翔さんが３歳の１９８８年に結婚。二千翔さんは亡くなったＴＢＳのドラマディレクターだった服部晴治さんと大竹の長男。８９年に長女・ＩＭＡＬＵが誕生、９２年に離婚した。離婚後もそれぞれの誕生日に４人で集まるなど交流を続けている。