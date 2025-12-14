育ちがいいと感じる「高学歴男性俳優」ランキング！ 2位「岩田剛典」を抑えた1位は？【2025年調査】
俳優はルックスや演技力に加えて、品の良さや知性が注目されることも。画面越しにも伝わる育ちの良さに、憧れの声が集まっています。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「育ちがいいと感じる高学歴男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、三代目J Soul Brothersのパフォーマー・岩田剛典さんです。父親は創業100年を超える老舗靴メーカー「マドラス」で、代表取締役社長を務めています。
岩田さんは慶應義塾大学を卒業後に就職予定でしたが、親の反対を押し切り「三代目J Soul Brothers」のオーディションに参加。見事芸能界入りを果たし、アーティストや俳優として活躍しています。
回答者からは「いかにも良家の子息らしいいでたちだ」（60代女性／大阪府）、「テレビでご実家が撮影された際に大豪邸だった為、育ちが良いと感じた」（40代男性／埼玉県）、「動画や会話を見て品があって素敵な人だと感じた」（20代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、嵐の櫻井翔さんです。元官僚で電通グループの副社長を務める父親を持ち、幼稚園から大学まで慶應義塾に通いました。
1999年に嵐としてデビューすると、グループ活動のほかに俳優やキャスターなどマルチに活躍。『ベストアーティスト』（日本テレビ系）をはじめ、特番の司会を務めることも多く、品のある立ち居振る舞いや進行力にも定評があります。
回答コメントでは「言葉遣いであったり、食事の所作などが綺麗」（20代男性／福岡県）、「父親は官僚でその家庭の育ちの良さを感じてしまいます」（60代男性／広島県）、「立ち振る舞いや雰囲気が育ちが良さそうと感じる」（40代女性／群馬県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「育ちがいいと感じる高学歴男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：岩田剛典（三代目J Soul Brothers）（慶應義塾大学 法学部）／57票
2位にランクインしたのは、三代目J Soul Brothersのパフォーマー・岩田剛典さんです。父親は創業100年を超える老舗靴メーカー「マドラス」で、代表取締役社長を務めています。
回答者からは「いかにも良家の子息らしいいでたちだ」（60代女性／大阪府）、「テレビでご実家が撮影された際に大豪邸だった為、育ちが良いと感じた」（40代男性／埼玉県）、「動画や会話を見て品があって素敵な人だと感じた」（20代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位：櫻井翔（慶應義塾大学 経済学部）／81票
1位にランクインしたのは、嵐の櫻井翔さんです。元官僚で電通グループの副社長を務める父親を持ち、幼稚園から大学まで慶應義塾に通いました。
1999年に嵐としてデビューすると、グループ活動のほかに俳優やキャスターなどマルチに活躍。『ベストアーティスト』（日本テレビ系）をはじめ、特番の司会を務めることも多く、品のある立ち居振る舞いや進行力にも定評があります。
回答コメントでは「言葉遣いであったり、食事の所作などが綺麗」（20代男性／福岡県）、「父親は官僚でその家庭の育ちの良さを感じてしまいます」（60代男性／広島県）、「立ち振る舞いや雰囲気が育ちが良さそうと感じる」（40代女性／群馬県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)