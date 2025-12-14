40代女性・2025年の冬ボーナス「60万円と予想。多くていいなと言われたが嫌だった」
回答者プロフィール回答者本人：40代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：関東地方
職種：事務
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
年収：500万円
現預金：1000万円、リスク資産：2800万円
「冬ボーナスは60万円予想。昨年よりも増えた」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの40代の女性。サービス業を営む企業で「事務職の正社員」として、現在の職場では「20年以上」勤務していると言います。
2025年の冬ボーナスについては「受け取る予定」だそうで、手取りで「60万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのこと。
その理由として「業務が増えて評価されたため」と語っています。
ちなみにここ4年の冬ボーナスの推移は手取りで「2024年は50万円、2023年は54万円、2022年は60万円、2021年は60万円」と、減額傾向にありましたが今年は増額のようです。
「ボーナスは貯金や投資に回す」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない」と投稿者。
ただ、周囲からはボーナス額を「うらやましがられることがある」そうで、「知り合いにボーナスが多くて、年収が高くていいなと言われたが嫌だった」と言います。
今回のボーナスは「貯金や投資」に回す予定とあり、具体的には「来年のNISAの投資用資金に」と考えているとのこと。
最後に、「人は人。他人のねたみは気にしない。それより自分を磨くこと」を大切にしたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)