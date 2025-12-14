旅先で食べたい「岐阜県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「高山ラーメン」「けいちゃん」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の大型連休が近づくこの時期、旅行の計画を立てる中で「何を食べるか」は重要なポイントです。その土地ならではの味覚は、旅の思い出をより一層深く、特別なものにしてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「岐阜県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「あっさりした中華そばで、ラーメン目当てに来る観光客も多い、と聞いたのでぜひ食べてみたい」（60代女性／静岡県）、「君の名はで主人公が食べていたから」（10代女性／埼玉県）、「食べられるお店が多いのと、価格も安いので」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「前に孤独のグルメでやっていておいしそうだったから食べてみたい」（40代女性／北海道）、「ビールと一緒に食べたら最高だと思うから」（30代女性／埼玉県）、「肉の美味しさをとても実感できるしご飯もかなり進むから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「知らない人はいないくらい人気だから。霜降りが素晴らしいので是非頂きたいです」（40代女性／京都府）、「日本の五大ブランド牛である飛騨牛を現地で食べたいと思ったから」（20代女性／愛知県）、「柔らかくて脂の甘みがしっかり感じられる。せっかく旅に行くなら、地元で味わう飛騨牛を一度は食べてみたいと思った」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)
同率2位：高山ラーメン／30票2位にランクインしたのは、飛騨高山発祥の「高山ラーメン」です。飛騨地方では「中華そば」とも呼ばれ、あっさりとした鶏ガラベースのしょうゆスープが特徴。一般的なラーメンと異なり、スープとタレを一緒に煮込む手法が用いられることが多く、細い縮れ麺と絡みやすいです。昔ながらの素朴で懐かしい味わいは、飛騨高山の古い街並みを散策した後などにぴったりの、心温まるソウルフードとして愛されています。
回答者からは「あっさりした中華そばで、ラーメン目当てに来る観光客も多い、と聞いたのでぜひ食べてみたい」（60代女性／静岡県）、「君の名はで主人公が食べていたから」（10代女性／埼玉県）、「食べられるお店が多いのと、価格も安いので」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
同率2位：けいちゃん／30票2位に同票でランクインした「けいちゃん」は、下呂市を中心とする南飛騨地方や郡上市を中心とする奥美濃地方の郷土料理です。鶏肉をみそやしょうゆベースのタレで味付けし、キャベツなどの野菜と一緒に鉄板やホットプレートで炒めて食します。各家庭や店舗によってタレの味付けが異なり、多様なバリエーションがあるのも魅力の1つ。岐阜の豊かな自然の中で育まれた鶏肉と、素朴ながらも味わい深いタレが絡み合い、食欲をそそる一品です。
回答者からは「前に孤独のグルメでやっていておいしそうだったから食べてみたい」（40代女性／北海道）、「ビールと一緒に食べたら最高だと思うから」（30代女性／埼玉県）、「肉の美味しさをとても実感できるしご飯もかなり進むから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：飛騨牛／127票見事1位に輝いたのは、票数で2位を大きく引き離した飛騨牛でした。飛騨牛とは岐阜県内で肥育された黒毛和牛で、肉質等級が3等級以上であると認定されたブランド牛です。きめ細やかな霜降りととろけるような食感、濃厚なうまみが特徴で、ステーキやしゃぶしゃぶ、すき焼き、焼肉など、さまざまな料理でそのおいしさを堪能できます。特に飛騨高山などの地域では、観光客からも高い人気を誇り、岐阜県を代表する“ごちそう”としての地位を確立しています。
回答者からは「知らない人はいないくらい人気だから。霜降りが素晴らしいので是非頂きたいです」（40代女性／京都府）、「日本の五大ブランド牛である飛騨牛を現地で食べたいと思ったから」（20代女性／愛知県）、「柔らかくて脂の甘みがしっかり感じられる。せっかく旅に行くなら、地元で味わう飛騨牛を一度は食べてみたいと思った」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
