フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは12月12日、自身のInstagramを更新。母目線のかわい過ぎる姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本田紗来さん公式Instagramより）

【写真】本田紗来、母目線のかわい過ぎる姿に反響！

「くまさんとサラちゃん最高」

本田さんは「母カメラ　きょうだいがみんな一人暮らしを始めて、この高校3年間両親を独り占めさせていただいていました　最近も3人で色違いの靴を買ったり、ほんわか過ごしています」とつづり、4枚の写真を投稿。写真は母が撮影したようで、母目線のかわいらしい姿です。カフェでクマのぬいぐるみと並ぶ様子に、ほっこり癒されます。

この投稿にファンからは、「熊さんと紗来さんが楽しそうです。めっちゃかわいいです」「また一段とかわいくなってる」「かわいいの天才癒されます」「いい写真」「くまさんとサラちゃん最高」「すてきなご両親との大切な時間」との声が寄せられました。

「まじで足細いなぁ」

本田さんは10日の投稿で、「だぁぁいすきな高校のお友達とクリスマスディズニー」とつづり、東京ディズニーリゾートでのかわいらしい姿を披露。コメントでは、「めちゃくちゃかわいい大好き」「まじで足細いなぁ」「美人過ぎる」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)