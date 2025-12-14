「3年間両親を独り占め」本田紗来、母目線のかわい過ぎる姿に反響！ 「天才癒されます」「すてきなご両親」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは12月12日、自身のInstagramを更新。母目線のかわい過ぎる姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「熊さんと紗来さんが楽しそうです。めっちゃかわいいです」「また一段とかわいくなってる」「かわいいの天才癒されます」「いい写真」「くまさんとサラちゃん最高」「すてきなご両親との大切な時間」との声が寄せられました。
「くまさんとサラちゃん最高」本田さんは「母カメラ きょうだいがみんな一人暮らしを始めて、この高校3年間両親を独り占めさせていただいていました 最近も3人で色違いの靴を買ったり、ほんわか過ごしています」とつづり、4枚の写真を投稿。写真は母が撮影したようで、母目線のかわいらしい姿です。カフェでクマのぬいぐるみと並ぶ様子に、ほっこり癒されます。
「まじで足細いなぁ」本田さんは10日の投稿で、「だぁぁいすきな高校のお友達とクリスマスディズニー」とつづり、東京ディズニーリゾートでのかわいらしい姿を披露。コメントでは、「めちゃくちゃかわいい大好き」「まじで足細いなぁ」「美人過ぎる」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)