あともう一歩だった。このレースがラストランとなるソウルラッシュは2着。直線の入口では香港のヴォイッジバブルを一旦交わしたかと思ったが…ラスト100m付近から驚異的な差し返しに遭い惜しくも敗れてしまった。それでもあわやの場面は作り、G1馬としての能力は見せた。

2着 ソウルラッシュ

C.デムーロ騎手

「とても良い走りでした。道中もスムーズでしたし、少し仕掛けが早かったかもしれませんが、勝ち馬が本当に強かったです」

池江泰寿調教師

「歳のせいかズブとくなっていて、促してポジションが取れた感じでしたね。直線ではある程度エンジンがかかったのかなと思いましたが、ソラを使ったり馬が頑固になってきたなと感じました。一回出たところで、ストップするようにソラを使う感じになって、ヴォイッジが来たところで少し反応はしましたが、ストップしようとする感じがありました。最後に勝たせてあげたかったので、こういう形になって申し訳ないです」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第7R・香港マイル（G1・3歳上・芝1600m・1着賞金2016万香港ドル＝約4億円）でZ.パートン騎乗、ヴォイッジバブル（せん7・P.イウ）が勝利した。2着に日本馬のソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）、3着にレッドライオン（せん6・J.サイズ）が入った。勝ちタイムは1:33.47（良）。

日本馬、C.ルメール騎乗のエンブロイダリー（牝3・美浦・森一誠）は11着敗退となっている。

香港マイル・ヴォイッジバブルとZ.パートン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

香港のスターホース、ヴォイッジバブルが連覇を達成、ゴール前で日本のソウルラッシュをねじ伏せた。番手で立ち回ったヴォイッジバブルをソウルラッシュがピッタリとマークする展開に。直線では一旦ソウルラッシュが先頭に立つ場面もあったが、ラスト100mから驚異的な差し返しを見せて先頭へ。ねじ伏せるように前へ出て見せた。日本のソウルラッシュはこのレースがラストランだったが、惜しくも2着。二冠牝馬のエンブロイダリーは11着に敗れた。

【全着順】

1着 ヴォイッジバブル

2着 ソウルラッシュ・日

3着 レッドライオン

4着 ドックランズ

5着 ギャラクシーパッチ

6着 マイウィッシュ

7着 パッチオブテタ

8着 ビューティージョイ

9着 プレイフォーマー

10着 ボーバティエ

11着 エンブロイダリー・日

12着 ザライオンインウィンター

13着 サンライトパワー

14着 コパートナープランス