¡Ú¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡Û¥ë¥á¡¼¥ë¡ÖºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇµÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Æó´§ÌÆÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î11Ãå
¡¡3ºÐÌÆÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Î½é³¤³°±óÀ¬¤Ï11Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï³°ÌÜ¤«¤é¤ÎÄÉÁö¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤ÎËöµÓ¤ÏÈ¯´ø½ÐÍè¤º¤Ë¸«¤»¾ì¤Ê¤¯¸åÂà¡£À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
11Ãå¡¡¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼
C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸å¤í¤òÄÉÁö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ÇµÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÉé¤±¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÁªÂò¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÃÊ²¼¤²¤Æ³°ÌÜ¤ÎÇÏ¾ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁö¤é¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê±þ¤¨¤â¤è¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¤ÎÇÏ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¼ê±þ¤¨¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î14Æü¡¢¹á¹Á¡¦¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7R¡¦¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡ÊG1¡¦3ºÐ¾å¡¦¼Ç1600m¡¦1Ãå¾Þ¶â2016Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡áÌó4²¯±ß¡Ë¤ÇZ.¥Ñ¡¼¥È¥óµ³¾è¡¢¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡Ê¤»¤ó7¡¦P.¥¤¥¦¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ãå¤ËÆüËÜÇÏ¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ª¥ó¡Ê¤»¤ó6¡¦J.¥µ¥¤¥º¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.47¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ¡¢C.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¤Î¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤Ï11ÃåÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹á¹Á¤Î¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¡¢¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÆüËÜ¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£ÈÖ¼ê¤ÇÎ©¤Á²ó¤Ã¤¿¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¤ò¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï°ìÃ¶¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È100m¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤Êº¹¤·ÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤ÆÀèÆ¬¤Ø¡£¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤Ø½Ð¤Æ¸«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â2Ãå¡£Æó´§ÌÆÇÏ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï11Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë
2Ãå¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¦Æü
3Ãå¡¡¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ª¥ó
4Ãå¡¡¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º
5Ãå¡¡¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á
6Ãå¡¡¥Þ¥¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å
7Ãå¡¡¥Ñ¥Ã¥Á¥ª¥Ö¥Æ¥¿
8Ãå¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç¥¤
9Ãå¡¡¥×¥ì¥¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼
10Ãå¡¡¥Ü¡¼¥Ð¥Æ¥£¥¨
11Ãå¡¡¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡¦Æü
12Ãå¡¡¥¶¥é¥¤¥ª¥ó¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼
13Ãå¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥È¥Ñ¥ï¡¼
14Ãå¡¡¥³¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥×¥é¥ó¥¹