現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第7R・香港マイル（G1・芝1600m）は、香港のスターホース、ヴォイッジバブルが、このレースでラストランとなったソウルラッシュとの一騎打ちを制した。2着にソウルラッシュ、エンブロイダリーは11着に敗れた。

香港マイル、勝利ジョッキーコメント

1着 ヴォイッジバブル

Z.パートン騎手

「彼がどんな馬かを示せたと思います。派手なパフォーマンスを見せるタイプではありませんが、とにかく心臓が大きく、いつでも勝負に向かっていく馬です。彼自身の力で見ても非常に優れた馬で、三冠馬でもありますし、今日は一度苦しい状況から立て直して勝ってくれました。本当に見事な走りでした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第7R・香港マイル（G1・3歳上・芝1600m・1着賞金2016万香港ドル＝約4億円）でZ.パートン騎乗、ヴォイッジバブル（せん7・P.イウ）が勝利した。2着に日本馬のソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）、3着にレッドライオン（せん6・J.サイズ）が入った。勝ちタイムは1:33.47（良）。

日本馬、C.ルメール騎乗のエンブロイダリー（牝3・美浦・森一誠）は11着敗退となっている。

香港マイル・ヴォイッジバブルとZ.パートン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

ヴォイッジバブル、ソウルラッシュの一騎打ち

香港のスターホース、ヴォイッジバブルが連覇を達成、ゴール前で日本のソウルラッシュをねじ伏せた。番手で立ち回ったヴォイッジバブルをソウルラッシュがピッタリとマークする展開に。直線では一旦ソウルラッシュが先頭に立つ場面もあったが、ラスト100mから驚異的な差し返しを見せて先頭へ。ねじ伏せるように前へ出て見せた。日本のソウルラッシュはこのレースがラストランだったが、惜しくも2着。二冠牝馬のエンブロイダリーは11着に敗れた。

【全着順】

1着 ヴォイッジバブル

2着 ソウルラッシュ・日

3着 レッドライオン

4着 ドックランズ

5着 ギャラクシーパッチ

6着 マイウィッシュ

7着 パッチオブテタ

8着 ビューティージョイ

9着 プレイフォーマー

10着 ボーバティエ

11着 エンブロイダリー・日

12着 ザライオンインウィンター

13着 サンライトパワー

14着 コパートナープランス