お気に入りの1軍バッグをお披露目♡ 大切に使い込みたい【ハイブラバッグ】特集

思い出がぎゅっと詰まったバッグだからこそ大切に使いたくなるもの。今回は、Ray♥Influencer・大原なぎささん、maoさんに、お気に入りの「ハイブラバッグ」を教えてもらいました。自分へのご褒美を選ぶときの参考に、ぜひチェックしてみて♡

LOVE BUZZ ITEM vol.46

THEME：『1軍バッグ』

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。

今回は、お気に入りのハイブラバッグをお披露目♡ 大切な人からもらったものや、自分へのごほうびで買ったもの。

どのバッグにも、それぞれの思い出がぎゅっと詰まっていました。

Check! Ray♥Influencer・大原なぎさ

SNSでもオフィスでも輝く美人キャリアウーマン。

Instagram：＠ngsohr

BRAND：CELINE

デイリーにも使用できる私の相棒バッグ

「上質なレザーだから、使い込むほど、ツヤが増したり、色みが深くなったり、変化もちゃんと楽しめるのがこのバッグの魅力です。

ロゴの主張も控えめで、どんなスタイルにもスッとなじむのが使いやすいポイント」

Check! Ray♥Influencer・mao

海外旅行が大好き！渡韓歴10年以上のVlog系インフルエンサー。

Instagram：＠optimusmao

BRAND：HERMÈS

ガーリーコーデにマッチするやわらかブラウン♡

「人気のデザインでなかなか手に入らず、海外旅行のたびに探していた、念願のバッグ。昨年のイタリア旅行でついに出会えて、大興奮！

 大切なバッグなので、旅行先でのディナーなど、おめかししたいときの相棒です♡」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？

Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。

応募はこちらから♡

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

