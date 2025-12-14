耳が聞こえなくても漫才ができるのか。Xで20万いいね！雪野朝哉「ローワライ」の力

雪野朝哉先生、どこにいるんだー！と話題のマンガ

「2025年マイベスト、連載は悩むけど読切はこれがぶっちぎりの1位」

「マジで最高の漫画でした！! 全人類が読むべき漫画No.1」

「聴覚障害をテーマにしながら学生お笑いをやる漫画『ローワライ』めちゃくちゃ面白かった！」

「すごいなこれ。聴覚障害に対する深い理解と、福祉を含む障害者に接することへの問題意識があって、それが全部作品のカタルシスに繋がってる。すっごい痛快！」

2025年2月ににヤングマガジンの「ちばてつや賞」優秀新人賞を受賞し、5月にXで公開されるや、20万いいね！をあつめた漫画が雪野朝哉さんの「ローワライ」。上記はSNS上でこの作品に集まったコメントの一部だ。

本作は聴覚がなく、話すこともできない学生の平里（ひらり）が、健聴者の嶋と出会い、漫才をするという物語。聾者＋お笑いで「ローワライ」なのだ。そしてこの文字面から「あしたは知らねど〜」で有名な合唱曲「ローレライ」を想像する人もいることだろう。合唱＝耳で聴くもの、と同じように、お笑いだって耳で聴くもの、と思っている人は多いだろう。だからこそ驚愕と共感が重なって、大評判になっている。

さらに以下のような投稿もある。

「デフリンピックのニュース見てたらローワライ読みたくなって、探して読んだ。別のネタも見たいのに読み切りという悲しみ」

「ローワライめちゃくちゃ面白かったんだけど、雪野朝哉先生がどこにも見つからず「どこにいるんだー！」って思ってる。しかもみんな見つけられてないっぽい。先生、どこ…？」

「どこかで連載始まったりしないかな…」

平里と嶋のコンビのお笑いをもう一度読みたいという声が続出しているのだ。実は、2026年1月26日発売の「ヤングマガジン」から本当に連載が始まることが決定した。

連載開始を記念して、FRaUwebでは雪野朝哉さんにロングインタビュー。その知られざる素顔に迫りつつ、「ローワライ」制作秘話を聞いている。

連載前から20万人が「いいね！」をした作品の魅力とは。

人に笑われんのは嫌や、でも人を笑わすのは惹かれる。

内容の面白さを支えるのが、圧倒的なリアリティとそのスピード感だ。

たとえば、平里が遊園地でイラっとした時に、超高速手話で罵詈雑言を吐くシーンがある。

笑って「ちゃんとお金払ってくださーい！！」と茶化す女性。

「ちょっとやめなよ〜」

「大丈夫っしょ、どーせ聞こえないし！」と言っている相手に向かい、平里はこう手話で「吐く」。

「全部見えてるわ糞ブスが。嶋は友達じゃのうて〈介助者〉や。そんで二人とも金払っとんねん腐れアホ脳みそ。そんなに安く生きたいならそのスカスカの脳みそ洗ってから金出してくれる彼氏でも見つけてこいや」

「こんな複雑な内容の超高速手話が実際できるの？」とだれかがつぶやけば、実際に超高速手話を実演した動画が投稿された。

リアリティがスゴイという声はあれど、こんなことあるはずないというような声は一切出てこない。

さらに多くの声が寄せられているのが、「聴覚障害者の泣かせる物語なのではなく、ほんとに笑えるストーリー」の力だ。マンガの中の観客がどっと笑うシーンでは思わずブハハと笑ってしまう。雪野さんがお笑いの脚本家だったのではないかと感じてしまうほどだ。

「ローワライ」を読んで思い出したのが、だいぶ前に天国に旅立った筆者の父の歌だ。父は20歳のときにある事情で聴覚を失った。それから上京して出会って結婚した母と、ふたりの間に生まれた子どもたち3人はみな健聴者だった。

父はよく「リンゴの唄」をマイクで歌っていた。過去に覚えていた歌なのだろうけれど、いつも平坦な歌になってしまっていた。なかなか渋い声で気持ちよく歌いながら抑揚ののない歌に、筆者は兄や姉とともに涙を流して爆笑した。録音して繰り返し聞き、笑ったりもした。父は子どもたちが笑って聞いているのを嬉しそうに見ていたし、ことあるごとに歌ってもいた。

大人になってからふと思い返して、「遠慮なく大爆笑してたけど、お父さんに失礼だったのかなあ」と思うこともあった。しかし「ローワライ」で平里のセリフに、ハッと気づいたのだ。

「人に笑われるのは嫌や」こう言った後、こう続ける。

「でも人を笑かす芸人には惹かれるもんがある…かも」

人を笑わせることは、楽しい。

エンターテインメントをするって、難しいけど楽しい。

父が頻繁に歌っていたのは、子どもたちがなにも考えずに涙を流して笑っているその姿をみたかったからかもしれない。

さて、「ローワライ」1話の最後に「完」という文字があり、「えー、これで終わり？」と思う人も少なくないのではないだろうか。筆者もその一人だった。

実際「読み切り」として書かれた本作だったが、実は2026年1月26日発売の「ヤングマガジン」9号から、雪野さんが「ローワライ」を連載することが決まったという。

「ひらりん」こと平里と「しまりん」こと嶋のお笑いにまた会うことができるのが楽しみだ。

文／新町真弓（FRaUweb）

【インタビュー１】デビュー前からXで20万いいね！「ローワライ」の覆面漫画家・雪野朝哉の「素顔」