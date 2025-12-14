マイケル・コースのホリデー2025♡雪のバンフで魅せる華やぎキャンペーン速報

マイケル・コースが、雪にきらめくカナダ・バンフを舞台にしたホリデー2025キャンペーンを発表しました。オリヴィア・ペトロネッラ・パレルモをはじめとするモデル陣が纏うのは、ウィンターバケーションの楽しさをそのまま閉じ込めた華やかなレディトゥウェアとアクセサリー。ホテルでくつろぐひとときからアクティブなaprès-skiまで、冬旅のムードを一層引き立ててくれます。今季のラインナップには、人気バッグのホリデー仕様アイテムもそろい、大切な人へのギフトにもぴったりです♡

ホリデー気分を盛り上げる華やぎキャンペーン

ホリデー2025キャンペーンの舞台は、カナダのバンフにあるレイクルイーズスキーリゾートと、名門ホテル“フェアモントシャトーレイクルイーズ”。

ラクラン・ベイリーが撮影し、エマニュエル・アルトがスタイリングを担当するビジュアルは、雪に包まれた山々と華やかなaprès-skiの雰囲気が融合した、幻想的で温かみのある世界観に仕上がっています。

冬の旅先で輝くファッションを提案するブランドの姿勢が、美しい景観とともに印象深く伝わります。

人気バッグがホリデー仕様にアップデート

ホリデーシーズンを彩るバッグには、ブランドを象徴する名品が多数登場します。

「ノリータ ショルダー ラージ」（99,000円）と「ノリータ ショルダー スモール」（90,200円）は、フェイクファーやメタリックシルバーなどホリデームード漂う素材で存在感たっぷりに。

「ハミルトン・モダン ショルダートート スモール」（70,400円）は、冬の装いに寄り添う上品なデザインが魅力です。

さらに、「ダコタ ショルダー ミディアム」（79,200円）、「ジャナ クロスボディ エクストラスモール」（39,600円）、「ゾーイ ポシェットショルダー スモール」（35,200円）もラインナップし、ギフトにも自分へのご褒美にも最適です♪

ホリデー気分を連れて冬旅へ♡

雪のリゾートを舞台に展開される今回のホリデー2025キャンペーンは、ファッションと旅を愛するマイケル・コースらしい魅力が満載。

ホテルを中心に物語を紡ぐ「Hotel Stories」シリーズも続き、フェアモントシャトーレイクルイーズの雄大な自然と温かな空間が、アイテムの魅力をさらに引き立てています。

ホリデー仕様のバッグやアクセサリーは、冬の装いを特別なものへとアップデートしてくれるはず。あなたの冬旅も、きっともっと素敵に彩られます♡