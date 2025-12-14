長野県富士見町出身の登山家で、昨年７月にパキスタン北部の世界第２位の高峰Ｋ２（８６１１メートル）西壁に挑戦中に滑落し、４５歳で帰らぬ人となった平出和也さんにスポットを当てた企画展が、塩尻市立図書館で開かれている。

困難に挑戦し続けてきた平出さんがＫ２遠征時に持参した貴重な装備品などが多数展示され、来場者からは「精いっぱい生きようと思った」「熱い思いがこみ上げてきた」などの感想が寄せられている。

平出さんは未踏ルートの開拓に挑み続け、２００８年にインド北部のカメット（７７５６メートル）、１７年にパキスタン・シスパーレ（７６１１メートル）、１９年に同ラカポシ（７７８８メートル）、２３年に同ティリチミール（７７０８メートル）を、それぞれの新ルートから登頂。登山界最高の栄誉とされる「ピオレドール賞」を４度受賞した。

しかし、昨年７月２７日、Ｋ２西壁に挑戦中、７５５０メートル付近から滑落。標高や斜面の角度から救助できず、捜索が打ち切られた。

平出さんは子どもの頃、警察官だった父親の転勤に伴い、塩尻市と辰野町でつくる組合立の両小野小学校と両小野中学校で６年間を過ごした。遭難の約１年前には同中学校で講演を行い、後輩たちに「皆さんの可能性は無限。失敗を恐れず挑戦してほしい」などと呼びかけていたといい、こうした縁を知ってもらおうと同館が企画した。

企画展の名称は「アルパインクライマー 平出和也展 未踏ルートへの挑戦」。Ｋ２挑戦時、平出さんが厳選して持っていったアイゼンなどのクライミング装備やウェアや手袋、帽子などの日用品、ピオレドール賞を初めて受賞した際に受け取ったトロフィー「金のピッケル」など計約４０点が展示されている。また、会場では平出さんのこれまでの挑戦の軌跡を紹介する映像（１８分間）も流している。

同図書館の桐沢梨央主事は「ご家族の多大な協力で企画展を開催できた。ぜひ来館いただいて貴重な装備品をご覧いただければ」と話している。

来年１月６日まで（水曜日、１２月２２日、２９日〜１月３日は休館）。入場無料。