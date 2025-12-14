2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマもついに完結。そこでクランクアップ後の感想を、天才絵師・喜多川歌麿を演じた俳優・染谷将太さんに伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

染谷「（このシーンは）二人の関係性があらためて見えたというか…。素敵な最期でしたよね」

* * * * * * *

「歌麿」として生きて

“歌麿”として生きたこの一年をあらためて振り返ってみると、どこか不思議な経験でした。役柄的に、これまで抱いたことがないような感情を覚えることが多かったように思います。

「怒り」といっても、ひと言で言い表せない「怒り」であったり、蔦重に対して「愛情」があるといっても、歌麿自身がどういう感情なのか、最後まで処理できていなかったり…。

そういった複雑な感情を抱くことになった日々は、役者としても一人の人間としても、とても貴重な経験になりました。

蔦重とのやりとりはもちろん、途中で妻のきよさんを失ったりして。本当に泣いたり笑ったり、怒ったり愛したり、せわしなかったんですけど（笑）。

それも含めて充実していました。

クランクアップを迎えて

『べらぼう』の撮影には24年末から合流したので、約10か月、濃厚な時間を過ごさせていただきました。

今の気持ちとして、まずはなにより無事に歌麿を演じきったという感慨。それから作品全体が無事に完結した、という安心感ですね。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

最後に収録したのはまさにラストシーンで、みんなで蔦重を見送る場面でした。そして見送ったところで、そのままクランクアップを迎えるという、なかなか無い形で収録を終えました。

逆に、織田信長役を演じた『麒麟がくる』は最後、とことん孤独になってその役を終えていましたが（笑）。

ですので“終わり”らしさがすごかった、と申しますか。とても悲しい場面ではありますが、みんな泣き笑いしながら見送るという、ある種のお祭り感を演出できました。

そんな展開を含めて『べらぼう』らしく、締めくくることができたように感じています。

蔦重と歌麿二人のシーン

蔦重との最後の場面。

病に倒れた蔦重に皆の気持ちがどうしても引っ張られるなか、歌麿が唯一できる恩返しは「自分が悲しまないこと」だったんじゃないかな。

もっとも悲嘆にくれそうな歌麿がしっかりしている。それって周りのみんなからすれば、とても力強く感じられたはず。台本を読んでいても、そんな印象を覚えました。

涙を流さずに、歌麿自ら描いた作品を蔦重の元へ持ってきた場面は、もちろん自分としては胸にこみあげてくるような展開だったんですが、そこをグッとこらえて「この作品の続きが見たいなら、ちゃんと生きろよ」と笑顔を見せる…。

二人の関係性があらためて見えたというか。やっぱり素敵な最期でしたよね。

客観的にも楽しみながら

歌麿は市井の人物なので、江戸城側を演じる役者の皆さんとの共演はありませんでした。

それもあって、個人的には“江戸城パート”を別のドラマだと感じるくらいに、一視聴者として楽しんでいました（笑）。

江戸城で展開する企みはあくまでテレビのオンエアで知るのみ。自分はせっせと江戸の町へ歌麿として入っていく。

一橋治済を打倒するための斎藤十郎兵衛の仕込ませ方も、もちろん知ってはいましたが、オンエアを通じてあらためて全体像を見て「あ！こうなってたのか！」と感じたり。その二つの世界の関係性がまた、現実の社会を表しているようで興味深かったです。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その十郎兵衛が姿を見せて終わる回がありましたよね？

あの回も、あくまで台本上では十郎兵衛が姿を見せる場面より、少し前のところで終わっていたんですよ。それを収録した後に「これは姿を見せたところで終わらせた方が盛り上がるんじゃないか？」と編集されていたんですね。

ですので、ドラマの展開自体を知ってはいても「こんな面白い終わらせ方をするんだ！」と感心して。それこそ視聴者の方と一緒にオンエアを楽しんでいたように思います。

あらためて『べらぼう』という作品について

江戸中期を舞台とした『べらぼう』の時代は約230〜250年ぐらい前。ですので、意外とつい最近の話でもあるんだな、という馴染みのようなものもありました。

もちろん時代劇の所作を求められたりしつつも、いい意味で“ざっくばらん”としている部分もあって。

今の延長線上にある世界観だと思うし、親しみを覚えました。実際、ドラマ中で米を巡って騒動が起きたりと、現代とリンクするようなお話が多くありましたし。

また、自分も東京の下町・深川育ちなので、そもそも日本橋や吉原を身近に感じているところがあったりして。そうした背景を含めて「歴史は繰り返す」ということや「歴史が地続きになっている」という事実を、強く感じる機会が多々ありました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

あらためて、ドラマの蔦重は「笑い」や「面白いもの」を次々に世に送り出していって、人々に影響を与え続けてきた。いわば誰かの生きる力になるようなものを与える過程を描いた大河ドラマでした。

それって実は、自分が目指す存在とどこかでリンクしているんじゃないか。そんな気持ちも覚えています。

さらにいえば、もしかしてこの『べらぼう』そのものも、あの蔦重が仕掛けた＜たわけ＞なんじゃないか…。自然とそう思わされてしまうくらい、面白いドラマになったと思っています。

最後まで見ていただいて、本当にありがとうございました。