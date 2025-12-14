¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÄÕ½Å¡ª¡×¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ã¼£ºÑ¤Ø¤Î¤«¤¿¤Æ¤¤Á¡ä¤È¤Ï¡©ÄÕ½Å¤ÎºÇ´ü¤òÊ¹¤¤¤Æ²£ÉÍÎ®À±¤¬Òì¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©ÄÕ½Å¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï·ë¶É¡ÄµÓËÜ¡¦¿¹²¼²Â»Ò¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÎ¢Â¦
2025Ç¯ÅÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÒÄÕ½Å¡Ó¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤â¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô µÈ²¬¹¨¡Ë
¡ÖÄê¿®¤¬¤¤¤Ä¤âÉÛÃÄÉô²°¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×¡Ö²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Ï¥´¥í¥ó¤È¤½¤Î¿È¤òº¹¤·½Ð¤¹Ìò¼Ô¡×¡Ö¼£ºÑ¤«¤éã®¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¡É¤«¤¿¤Æ¤¤Á¡É¤ÎÎ¢ÏÃ
¥É¥é¥Þ½ªÈ×¤Î¡É°ì¶¶¼£ºÑ¤Ø¤Î¤«¤¿¤Æ¤¤Á¡É¤ÎÏÃ¡£
ºÇ½é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¡ÖÄÕ½Å¤¬¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦Ææ¤ò¼£ºÑ¤Ø»Å³Ý¤±¤Æ¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È½Ð¸ý¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹²¼²Â»ÒÀèÀ¸
¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ê¤´¤ï¤¤¼£ºÑ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Êºö¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤âÆæ¤¬»Ä¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ò¤¤¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ì³Ú¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò½ä¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Áö¤ê²ó¤é¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÁÔÂç¤Ê¡ã»Å³Ý¤±¡ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤·¸Å¤Ó¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡Öº£À¸¤Ç¤Ï¼£ºÑ¤Î¤³¤È¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Îò»Ë¤¬²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡É½Ð¸ý¡É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£
ÄÕ½Å¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢¸½Âå¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸»Æâ¤â¿É¤¤»à¤ËÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡È¸»ÆâÄÌ¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°ìÊý¤Ç¼£ºÑ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±£¤ì¤Æ¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÜ¶±¼Ô¤Ë¡¢Ã¯¤â´¶ÌÃ¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
°ì½ê·üÌ¿À¸¤¤¿¿Í¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬Éü½²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤«¤¿¤Æ¤¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
(c)NHK
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ÑÇ°Åª¤ä¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¤³¤ì¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦´¶¤¸¤¿·ë²Ì¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¼Ì³Ú¼«ÂÎ¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢³¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÏÃÂê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Åö½é¤Î¤â¤¯¤í¤ßÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤«¤¿¤Æ¤¤Á¤È¥¬¥Á¥ã¥ó¥³¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
ºÇ½ª²ó¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢¤«¤¿¤Æ¤¤Á¤È¤¤¤¦¡Èº×¤ê¡É¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆü¾ï¤ËÌá¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµïÀëÄ¹¤ä¶ÊÄâÇÏ¶×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¡¢ÄÕ½Å¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´°·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
(c)NHK
¤½¤ì¤«¤éÄÕ½Å¤ÎÎ×½ª¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤â¤½¤âÎ×½ª¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎÊèÈê¤Ø½É²°ÈÓÀ¹¤¬½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È»à¤ËÍÍ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
ÄÕ½ÅËÜ¿Í¤¬¡Ö²¶¤Ïº£Æü¤ÎÃë¤Ë»à¤Ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤ì¤Ç»à¤ÌÁ°¤ËÅ¹¤Î¤³¤È¤ä¤é¸ÀÅÁ¤ä¤é¡¢¸å¤Î¤³¤È¤ò¤·½ª¤¨¤ÆÀµ¸á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª·Þ¤¨¤¬Íè¤Ê¤¤¡£
·ë¶ÉÍ¼Êý¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¾È¤ì½¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡¢¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤ªÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤¦¤Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤«¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤âµººî¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÕ½Å¤ÎÎ×½ª¤Ç¤ÎÏÃ¤ò²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤È¤¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡£²¶¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»à¤Í¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÎ×½ª¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄÕ½Å¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î½¸ÂçÀ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÁ´Éô¹þ¤á¤¿ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°±º¾±»Ê¥¹¥Ñ¥¤Àâ¤Ë¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×
»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤«¤éSNS¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¸Ó£·ãÎå¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤â¤ª¤³¤¿¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»à¤ó¤ÀÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ë¼Â¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë»°±º¾±»Ê¥¹¥Ñ¥¤Àâ¡ª
(c)NHK
¡Ö¼Â¤Ï»°±º¤¬¼£ºÑ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ï»ä¡¢Á´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹Í»¡¤Ë¤È¤Æ¤â´Ø¿´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡¡¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¤È¤â¡£¤â¤¦¤¢¤ÈÌá¤ê¤Ï¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤ë¤·¡¢¿Í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Î¿´Íý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÄÕ½Å
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÈà¤Î¿ÍÀ¸¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
º£¤ÏËÜÅö¤ËÄÕ½ÅÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤ó¡¢¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎËÜ²°¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¾ö¤Î¾å¤Ç»à¤ÌÏÃ¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÄÕ½Å¤ÎÂçÊÑ¤µ¡¢ºÇ½é¤Î»þÅÀ¤Ç»ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¡£
(c)NHK
¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÎËû¤Ëµî¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÄÕ½Å¤Î¿È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡È¥À¥á²¡¤·¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë²ÎËû¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ª²ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²«É½»æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Æüµ³¨¤â¤½¤¦¡£Î®ÄÌÌÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢ËÜ¤ò¹¾¸Í¤«¤éÃÏÊý¤ÎÊý¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¡×¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¼Â¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ¶à¿µ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢º£¤â¡Ö¾Ð¤¦¡×¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ÏÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºâ»º¤ò¾¤¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢Ãç´Ö¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡¢¤Õ¤¶¤±¤¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÄÕ½Å¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£