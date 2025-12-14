＜義実家のお金問題＞義両親は楽観的なタイプ。資産や年金についてどこまで聞いていいと思う？
みなさんは義実家の経済状況をどこまで把握していますか？ 遠くない将来、義両親の介護や相続問題が起きたときの話をどこまで旦那さんとしているでしょうか。先日ママスタコミュニティには義実家の経済状況に関するこんな質問が。投稿者さんは義両親の介護費用を心配しており、どこまで突っ込んで聞いていいのかと不安を抱えています。
『旦那にそれとなく聞いたら｢まあ自分たちでどうにかするんじゃない？｣と軽い返答がきました。ただお金のやりくりに関しては旦那のことをあまり信用できません。ギャンブルや女遊びはしないのですが、お金を貯められないタイプです。なのに楽観的で頼れないので、家計管理は私がしています。義父母も旦那と同じタイプのようです。失礼ながら収入もそこまで多くなく、もう年なので働けなくなる可能性もあります。そんなとき、わが家を頼ってこられたらと思うと正直怖いです。せめて計画だけでも立てたいです。だいたいどのぐらい資産があるのか、年金はどのぐらいなのか、介護など老後の暮らし方はどう考えているのか、その費用は賄える算段があるのか、どこまで聞いていいのでしょう』
義両親の将来。楽観的なタイプなら聞いても答えられないのでは？
『楽観的なタイプは何も把握してないだろうから答えられないよ。ヘタすると義両親も「何とかなるでしょ〜」としか考えていない。資産とかきちんと把握してない可能性すらある。まあ旦那さんには「私は心配性だから」って前置きして全部聞いてみてもいいと思うよ』
『「介護とか老後の暮らし方はどう考えているのか、その費用は賄える算段があるのか」は聞いても平気。他は下世話だし、自力で賄える算段がないという話でない限り聞く必要はないよ』
自分たちに負担がかかってくることを覚悟して、今のうちに義実家の経済状況を把握しておきたいと考えている投稿者さん。義両親が介護や施設入居が必要になってもお金がないとなったら、困るのは投稿者さん夫婦です。詳細までは分からなくても、ある程度の状況を知っておきたいと考えるのは普通のことかもしれません。ただママたちからは「聞いても把握していないか、答えられないと思う」という意見が寄せられていました。きちんとしていれば、自分たちの資産や年金がどのくらいもらえるのか理解しているでしょう。しかし義両親はそうではない可能性が大。そのため「聞くだけムダ」と考えるママたちがいました。ただ具体的な資産状況は分からなくても「自分たちで老後の費用を賄えるのか」というざっくりとした質問していいかもしれませんよ。
義実家の家計を聞いたら息子夫婦が何とかしてくれると思われてしまうかも！
『気持ちは分かる。でもそれは聞けないでしょ。いざ頼られたときは「うちにもそんなお金ありませんよ？」ってシラを切るしかない』
『義実家のことに直接首を突っ込むのはあまり感心しない。いざというときは配偶者が入るより専門家を入れた方がいいよ』
『聞くと「何とかしてくれようとしている」みたいな変な期待を持たせてしまうよ』
一方で「聞くべきではない」と考えるママたちも多かったです。投稿者さんは、いざとなったら自分たちが金銭的な負担を負うことも想定しているのかもしれません。しかしママたちの総意は「義実家のことは旦那に任せるべき」、「質問することは首を突っ込むことにもなる」ということでした。義実家に資産や年金、介護のお金について聞けば「お金に困ったら息子夫婦が助けてくれる」という認識を植え付けてしまうのではないでしょうか。また投稿者さんの方から義実家のお金について何か意見をするというのもご法度かもしれません。ママによっては旦那さんに質問することすら消極的な人もいました。それくらい「義実家のことには何も手出しするべきではない」、「義実家にお金が必要になってもシラを切る」という姿勢を貫くママは多い様子でした。
どこまで聞けるか…義実家に援助する気があるかどうかで変わるのでは？
『きっかけがあったら少しずつ大体の貯金額、保険、不動産など確認するのはどうかな。一気に聞くと身構えられちゃうから少しずつ。「固定資産税の納付書きた？」とか「近所の人がケガをして保険を使ったのだけれど、お義母さんはどう？」とか。あなたを心配しているから！ という姿勢から入るのが前提で、旦那さんの力も借りて。何かあってからだと大変だもんね』
『反対に自分の将来設計で、義両親の介護や支援がどの程度できるか試算しておいた方がいいんじゃない？ 関係性によっては「経済的援助はできないよ」と言っておいて、責任回避して方がいいかもよ』
『ダイレクトには聞かないけれど、旦那にはしっかり釘を刺しておく。援助なんてできないなら』
義実家にお金のことを聞いてもいいかは、援助する気があるかによるのではないでしょうか。「老後お金は全然ないよ、よろしくね」と言われたときに断るのであれば、「じゃあどうして聞いたの？」ということになりかねません。聞くだけ聞いて何もしないという態度であれば、失礼に感じられてもおかしくありません。もし投稿者さんが義実家に金銭的な援助をする気がないのであれば、義実家や旦那さんに資産状況を聞くよりも、「私は援助しないよ」と旦那さんに伝えることが必要ではないでしょうか。
文・AKI 編集・あいぼん