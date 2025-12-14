“超高級2シーター”誕生にSNSでも驚きと称賛の声

メルセデス・ベンツ日本法人は2025年10月29日、メルセデス・マイバッハ初の2シーターオープンモデル新型「Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series（メルセデス・マイバッハ SL680 モノグラムシリーズ）」を発表しました。どんなモデルなのでしょうか。

メルセデス・ベンツのオープン2シーターラグジュアリースポーツカー「SL」に、同社最上位ブランドであるメルセデス・マイバッハが初めて設定されました。

【画像】超カッコイイ！ これが 新型「“超高級”2人乗りスポーツカー」です！（77枚）

マイバッハは“究極のラグジュアリー”を体現するブランドですが、今回登場したSL680 モノグラムシリーズは、その中でも最もスポーティな一台として位置づけられています。

2シーターのオープンモデルとしてSLの象徴的なシルエットをマイバッハ流に再構築。洗練されたエレガンスと快適性を両立する、新しいラグジュアリースポーツ像を示しています。

エクステリアでは、マイバッハとして初めてAシェイプを描くフロントグリルを採用。クロームのピンストライプやイルミネーテッドラジエターグリルが存在感を放ちます。

ヘッドライト内部のローズゴールドアクセント、ボンネットマスコット、専用デザインのリアバンパー、21インチ鍛造ホイールなど、細部に至るまで特別仕様ならではの仕上がりです。

アコースティックソフトトップにもマイバッハパターンをあしらい、約15秒で開閉可能。オプションではMAYBACHロゴ入りの特別ボンネットを選択でき、手作業プリントとPixel Paint技術を組み合わせた高度な仕上げが魅力です。

インテリアは、持続可能な方法で製造された「マヌファクトゥーア クリスタルホワイト」のナッパレザーを贅沢に採用。フローラル刺繍や専用エンボス加工、ローズゴールド基調のディスプレイなど、気品ある空間が広がります。高性能な17スピーカー／1220Wの「Burmester 3D サラウンドシステム」も標準装備です。

パワートレインは最高出力585馬力を発生する4リッターV8ツインターボ。9速ATと組み合わせ、マイバッハ専用の「MAYBACH」モードにより極上の乗り心地を実現します。

足まわりには「AMGアクティブライドコントロールサスペンション」を採用し、ロール挙動を瞬時に補正。高い静粛性も確保されています。

SL680 モノグラムシリーズは受注生産となり、ハンドル位置は左のみ。価格（消費税込）は3650万円。全国の正規販売店で注文可能です。新車購入後3年間は走行距離無制限の「メルセデス・ケア」が適用され、保証・メンテナンスが無償提供されます。

※ ※ ※

従来のマイバッハが持つショーファードリブンのイメージとは異なり、今回のSLは“ドライバーズカーとしての頂点”を追求したモデルです。SLの走りとマイバッハのラグジュアリーが融合したことで、新たな市場に向けた強烈な存在感を放つ一台となっています。

SNSでは、マイバッハ SL680 モノグラムシリーズの登場に対して多くの反響が寄せられています。

とくにデザインについては「ボディラインと内装が素敵」「このデザインカッコいい」「好みすぎる」といった声が目立ち、マイバッハ流のスポーティな仕上がりが高く評価されました。

一方で、「ボンネットがすごい」「ここまでやるのがマイバッハ」といった特別装備への驚きの声も多く、手作業を含む豪華な仕上げに関心が集まっています。

また、3650万円という価格に対しては「さすがマイバッハは高い」「乗れる人が羨ましい」といったコメントも見られ、超高級オープンモデルらしいインパクトを与えているようです。

総じて、“デザイン” “豪華さ” “存在感”が際立つモデルとして肯定的な反応が中心で、注目度の高い一台となっています。