ロッテの高部瑛斗外野手、高野脩汰投手、吉川悠斗投手が14日、千葉市内で千葉テレビ「MARINES STUDIOマリスタ新春SP！」の公開収録に臨んだ。

3選手はファンとチームを組んでのクイズ、選手名鑑づくり、缶バッチデザインなどのコーナーに挑戦。ロッテOBでMCを務めた清水直行氏のトークに誘われて別の選手の素顔やロッカールームの裏話も飛び出し、スタジオには笑い声が響いた。

新春SP出演が2度目という高部は「すごく大変でした。（缶バッチ）デザインもそうですし、あとは（選手名鑑の）プロフィールが難しかったですね。クイズは面白かったです」と苦笑い交じりで振り返った。

名鑑づくりでキャッチコピーが決まった高野脩は「みんなでワイワイみたいな感じが楽しかったです。キャッチコピーとか自分で言うのは初めてだったので、ちょっと困りましたけど、ファンの方に良いのを出していただいて、自分もそれを気に入ったんで、そこが印象的でした」と笑顔を見せた。

初のテレビ出演となった吉川は「思ったよりは、ガチっとならず、ある程度、話をできたかなと思います」。7月に支配下登録され、プロ1勝をマークした左腕は来季の目標に「最低でも5勝」を掲げ、「チームが優勝する時はきっと小島さんとか、そういう人たちが10勝とかしてくれると思うので、ちょっと足りないところを僕が補うようなイメージ」と来季を見据えた。

番組は来年1月5日午後9時55分から放送される。