¡Ú£×£×£Å¡Û£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬°úÂà¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤ËÁ÷¤ë¾¡Íø¡ª¡¡¿·À±¥½¥ë¡¦¥ë¥«¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¤«¤é¶âÀ±
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥¤¥ó¥È¡×¡Ê£±£³Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤â·ãÀï¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ê¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê°úÂà»î¹ç°Ê³°¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ vs £Î£Ø£Ô¼ã¼ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥Ê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÍèÇ¯¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¥É¥é¥´¥ó¡¦¥ê¡¼¤È¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢£Î£Ø£Ô¤Î¥¸¥§¥Ü¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¤È£Ô£Î£Á¤Î¥ì¥ª¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¤Î£²£±ºÐ¥³¥ó¥Ó¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¶õÃæÀï¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤¬¥¨¥Ð¥ó¥¹¤È¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡££Á£Ê¤È¥ê¡¼¤âµÕ½±¤·¤ÆÂç·ãÆ®¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥ê¡¼¤¬¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¼°¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤Ç¥¨¥Ð¥ó¥¹¤ò¾ì³°£Ë£Ï¤¹¤ë¤È¡¢£Á£Ê¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥·¥Ê¤Ë¾¡Íø¤ò¤µ¤µ¤²¤¿£Á£Ê¤Ï¥ê¡¼¡¢£²£±ºÐ¥³¥ó¥Ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢£´¿Í¤Ç·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£Ì¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËºÇ¸å¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Åý°ì£×£×£Å²¦¼Ô¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤Ï¡¢£Î£Ø£Ô²¦¼Ô¤Î¥ª¥Ð¡¦¥Õ¥§¥ß¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ï¤º¤«£³Ç¯¤Î£²£·ºÐ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥³¡¼¥Ç¥£¤Ï¼ª¤«¤é½Ð·ì¤·¡¢¾ì³°¤ÇµðÂÎ¤Î¥Õ¥§¥ß¤¬Êü¤Ã¤¿¹ë²÷¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç¼Â¶·ÀÊ¤Þ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÇµÕ½±¡£¤³¤³¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¤È¹³Áè¤òÂ³¤±¤ë¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î·ëËö¤Ë¡£¥³¡¼¥Ç¥£¤Ï¥Õ¥§¥ß¤È¶¦Æ®¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Õ¥§¥ß¤¬¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥é¥à¤ò¤¯¤é¤ï¤»¡¢Î¯°û¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡£Î£Ø£Ô¤Î¿·À±¥½¥ë¡¦¥ë¥«¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¼Ô¤Ç¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤«¤é£×£×£Å½÷»Ò²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¡¢ÃÍÀé¶â¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡£½÷»Ò¤¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ËÉ¬»¦¥í¡¼¥º¥×¥é¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤â¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤º¡£É¬»¦¤Î¥½¥ë¥¹¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ê²óÅ¾¼°£Ò£Ë£Ï¡Ë¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï´Ý¤á¹þ¤ß¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢à¶âÀ±á¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥½¥ë¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÈ´·²¤À¤±¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ô£Î£Á¤«¤é£×£×£Å¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿Íµ¤¼Ô¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¥·¥Ê¤òÊé¤¦£Ò¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ä¤¿¤é¤È¥·¥Ê¤ËÍí¤ß¤¿¤¬¤ë¥¶¡¦¥ß¥º¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ã¤³¤Í¤¨¡ª¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤«¤é¥À¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤ò¤¯¤é¤ï¤»¡¢µî¤ê¤æ¤¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£