◆Ｊ２昇格プレーオフ▽決勝 ＦＣ大阪０―４宮崎（１４日・Ａｘｉｓバードスタジアム）

勝った方が初昇格となる一戦は、宮崎に軍配が上がった。今季Ｊ３で２５得点を挙げ、２位と２倍以上の差をつけて得点王に輝いたＦＷ橋本啓吾が体調不良で不在の中、４得点で快勝した。

試合開始直後こそ押し込まれる流れとなった。ＣＫ、ロングスローなどを駆使する相手から猛攻を受けたが、ここを粘って無失点で切り抜ける。すると前半２９分にクロスからオウンゴールを誘い、先制に成功。レギュラーシーズンの順位が宮崎の方が低いため、勝利以外はＦＣ大阪の昇格となる中、先手を握った。同４２分にはＦＷ吉沢柊がペナルティーエリア約１５メートル手前から右足を振り抜き、ゴール右隅に突き刺すスーパーゴールを決めて２点目。そのまま試合を折り返した。

後半も攻められる時間帯は全員で粘り、武颯、後半から出場した松本ケンチザンガも得点。この試合でＦＷ登録された３人全員がそれぞれ得点をマークし、完勝した。

試合後、ダメ押しの４点目を決めた松本は「点を取れると思っていた。年間通して誰よりもやってきた自信はある」と、笑顔。スーパーゴールを決めた吉沢は「シュートしか考えていなかった。思い切り良く振れたと思う。きょうは、ここまで連れてきてくれたハッシー（橋本）が来られなかった。決めて恩返しというような気持ちはあった」と歴史的白星を仲間にささげた。