※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。



ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。その嫌味に同調した赤木さんをいじめだと敵視するようになる。白山さんは2人の仲を取り持とうとするが、うまくいかない。さらに不機嫌な黒沢さんに「最近怒ってること多いよね？」と声をかけると、「白山さんには関係ない」と言われる。



白山さんがキレると、黒沢さんは焦って謝罪。しかし数日後、赤木さんから「もう少し黒沢さんのフォローをしてあげて」と指導される。そんな中、黒沢さんが白山さんの彼氏に接触。黒沢さんに「彼氏に大事にされているようには思えない」と言われた白山さんはショックを受けるが、笑って受け流して…。



赤木さんの態度を「いじめ」だと言っていたはずなのに、2人はいつの間にこんなに仲良くなったのでしょう。いずれにせよ黒沢さんが、赤木さんに白山さんのことを悪く言っているのは間違いなさそうです。白山さんが完全に悪者扱いされている状況から、なんとか抜け出せるといいのですが…。(スズ)