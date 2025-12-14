◇ラグビー リーグワン第１節 埼玉―ＢＬ東京（１４日、味の素スタジアム）

リーグワン２０２５―２６シーズンが開幕。３連覇に挑む王者ＢＬ東京は、昨季４位の埼玉に０―４６の完封負けを喫した。先発した司令塔のＳＯリッチー・モウンガは「反則が多すぎた。埼玉のようなチームに、あれだけ反則を重ねると厳しくなる」と、反則数が２１を数えた一戦を振り返った。

埼玉に無得点で敗れるのは、東芝だった前身のトップリーグ時代の２００７―０８年シーズン以来。オールブラックスで５６キャップ、スーパーラグビーのクルセーダーズでは７連覇に貢献したモウンガ自身、ノースコアで敗れた試合があるのか。報道陣に問われると「イエス」と意外な答えが返ってきたが「８歳以下の試合。１０人制で。すごく寒い日で、悲しくなったのを覚えています」。穏やかな笑みを交えながら、語った。

ショッキングな敗戦となったが、モウンガによれば「ロッカールームは、みなさんが想像しているよりも悪くはないというか、そこまで悲壮感が漂っているわけではない。伸び代をあぶり出して、学べるところから学んでいく」という。３連覇に向け、レギュラーシーズンの初戦を終えたばかり。切り替えの速さも一級品で、次戦へリーダー格の１人として「（大事なのは）笑顔だよ。ボブ・マーリーも言っていた『きっと全部、大丈夫』と思って頑張ります」と言い、会場を後にした。