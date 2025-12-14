ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）最終話が１４日に放送され、九郎助稲荷（くろすけいなり）を演じる女優の綾瀬はるかが再登場した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

綾瀬が演じる九郎助稲荷が登場したのは地上波の放送では午後８時４０分過ぎ。拍子木の音とともに巫女にふんして、蔦重（横浜流星）の前に現れ、死のお告げを伝えに来た。死期を伝えられた蔦重はこの世にやり残したことがないように、周囲との別れを意識する。

今作で綾瀬は、大火事を逃れ、吉原に戻ってきたキツネの九郎助稲荷として語り（ナレーション）を担当。綾瀬が演じる九郎助稲荷は第１回では花魁、第１７回では町娘や武士に化けて登場。最後は巫女の姿で現れたとあってネットも反応。

「最後の最後に！？？？？？」「今の拍子木は！って思ったらやはりキタ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━！」「正直出るんじゃねえかとは思ってたよ」「このテテーン！って稲荷様の効果音だったのね」「１話のエピソードをここで回収！？九郎助稲荷この為の擬人化！？この為の綾瀬はるかさんってこと？！」「急にこんな美人なお稲荷さんが出てきたんだから、もっとビックリしてよ」「わははは、なんだこりゃ！」などの声が集まった。

また午後６時からのＮＨＫＢＳでの放送後も綾瀬の登場に騒然。「出た出た 待ってました 狐さま！ってお迎えなの！？ 」「お稲荷様来た」「九郎助稲荷様、最期に来てくれた」「えー私もこんな風に予告されて迎えに来て欲しい できればイケメンの死神に」「語り手に九郎助稲荷・綾瀬はるかを配した意味がここに」「九郎助稲荷も最終回まで完走か…」「死神な綾瀬はるか」「お迎え！！？お迎えきちゃうの！！？」「お迎え役だったのか。そこへの道案内だったのね」「実際の遺言も「拍子木はまだ鳴らないのか」じゃなかったか」「最後までぶっ込んでくるね」と綾瀬＝稲荷の伏線回収に納得した声もあった。

綾瀬はＮＨＫを通じてコメント。「九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で３回目になります。（第１回・第１７回）たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした」と同作に関わった喜びを明かした。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜流星が主人公を演じた。