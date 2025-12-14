■これまでのあらすじ

1歳の子どもが発熱し入院。妻は付き添いとして病院で対応を続けていた。4日の付き添い生活を経て退院したが、その後も息子の体調は完全には良くならず、妻は不安を抱えていた。しかし夫は友だちと釣りに行ってしまう。



ビール飲んじゃった…だと!?さすがに友人たちも心配類は友を呼ぶ…？入院していた時は看護師さんやお医者さんがいつもそばにいて安心できたけれど、退院してきた今、和葉は新米ママ1人で息子をみることに不安を覚えていました。

せめて家族に側にいてほしい。そんな思いもむなしく、やっと仕事から帰ってきた夫はすぐに趣味の釣りへ。さらにお酒を飲んで滞在を延長するのでした。事情を知った夫の友人の中には心配してくれる人もいましたが、夫の「母親が付いてるんだから任せときゃいいんだよ」という言葉に同意する人も。仕事してるんだし休みの日くらい楽しまないと…と言うけれど、子どもの体調が悪い時くらい我慢してくれてもいいのに。(紙屋束実)