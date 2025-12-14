お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める14日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「霜降り明星」の粗品（32）が、初めて審査員を務めた「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」で“無双”した件について言及した。

粗品はファーストラウンドからダメ出し連発、観客ディスリとまさに“粗品劇場”で盛り上げ、X（旧ツイッター）ではトレンド入り。「エルフ」荒川からは「ホントにありがたいんですけど、Wから出て行ってくれませんか!迷惑なんです」と反撃される一幕もあった。

この話題になると有吉は「とにかくお願いしたいのは、粗品は『ダチョウ倶楽部』のことさえ一生懸命にやってくれりゃあね。後はもう我々にとっちゃ、別にどうやろうと大丈夫ですけども」とコメントしていた。

粗品は8月放送のテレビ朝日「アメトーーク!」で特集された企画「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」に参加。肥後克広と寺門ジモンとのロケが好評を博し、有吉は「ありがとう!」と拍手を送っていた。