¡¡£È£Ë£Ô£´£¸¤Ï£±£´Æü¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»É½ý»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö£±£·£Ì£É£Ö£Å¡¡£È£Ë£Ô£´£¸·à¾ì¡×¤¬Æþµï¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡¡£Å¡¦£Ú£Ï¡¡£Æ£Õ£Ë£Õ£Ï£Ë£Á¡×Æâ¡£¤³¤ÎÆü¡¢·à¾ì¤ÏµÙ´ÛÆü¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö»öÌ³½êÆâ¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷°ÂÁ´¤ËÂàÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£»ö·ï¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿£±£¹£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÈ¾ÂµÅ·»È¡×·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤Ï£¸Éô°Ê¹ß¤òÃæ»ß¤È¤·¤¿¡£¡Ú°Ê²¼¤ÏÈ¯É½Á´Ê¸¡Û
´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢¡Ö£±£·£Ì£É£Ö£Å¡¡£È£Ë£Ô£´£¸·à¾ì¡×¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡Ö£Â£Ï£Ó£Ó¡¡£Å¡¦£Ú£Ï¡¡£Æ£Õ£Ë£Õ£Ï£Ë£Á¡×Æâ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼ÒÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±Ì¾¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÆü¡¢·à¾ì¤ÏµÙ´ÛÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê»Àß¤¹¤ë»öÌ³½êÆâ¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷°ÂÁ´¤ËÂàÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢£È£Ë£Ô£´£¸¡¡£±£¹£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡ØÈ¾ÂµÅ·»È¡Ù·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£¸Éô°Ê¹ß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¯¡¢»ÜÀßÂ¦¤È¤â¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·ÙÈ÷¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ°Ê³°¤Ë¤âÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£±Æü¤âÁá¤¯¤´²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£