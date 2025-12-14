横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）がついに最終回を終えた。稀代のメディアプロデューサー・蔦屋重三郎（横浜流星）と、彼を取り巻く江戸のクリエイター、そして政治家たち。それぞれの“意地”と“分”がぶつかり合う群像劇は、放送を重ねるごとに熱狂的なファンを増やしてきた。脚本を担当した森下佳子に単独インタビューを行い、物語後半で描かれた「かつての敵との共闘」という胸熱な展開の意図や、蔦重の妻・てい（橋本愛）というキャラクターの誕生秘話、そして最終回に込めた思いについて聞いた。

●てい（橋本愛）は女性版・松平定信（井上祐貴）

――大いに楽しませていただいた全48回でした。特に物語の後半、かつて敵対していた松平定信（井上祐貴）と蔦重たちが、形を変えて手を組むような展開には非常に興奮しました。どこか『少年ジャンプ』的な王道の熱さを感じたのですが、このあたりは意識されていたのでしょうか？

森下佳子（以下、森下）：やっぱり「『少年ジャンプ』は永遠」だと思っていますから（笑）。「最後は王道で行きたい」という思いはありました。「かつての敵」とはいえ、定信も元を正せば、本が好きでたまらない「希代のオタク」だったわけじゃないですか。そういう意味では、最後に彼らが馴染んでいく、集まっていくという展開は、説得力を持って描けるのではないかと思いました。

――定信というキャラクターは、教科書的なイメージとは裏腹に、本作では非常に人間臭く、ある種の“苦しみ”も抱えた人物として描かれていたのが印象的でした。

森下：定信は人としてすごく面白いんですよ。本人は「面白い」と言われたら怒るでしょうけど（笑）。彼は本当にいろいろな政策を出して、風紀粛清や倹約令など、いつ寝ているんだろうと思うくらい精力的に活動しました。でも、やればやるほどだんだん孤立していってしまう。組織人としては、不器用でかわいそうな人でもあるんですよね。年齢を重ねて下に後輩ができたり、役職として上の立場になると、どう振る舞っていいかわからなくなるときがあったり、怒ってもらえなくなったりする。そんな定信の苦しさには、共感できる現代人も多いのではないでしょうか。蔦重のような天才肌は参考になりづらいですが、定信のような悩み多き人物の方が、組織に生きる人には響くのかもしれません。

――キャラクターの配置という点では、蔦重の妻となったてい（橋本愛）の存在も絶妙でした。彼女はどのようにして造形されたのでしょうか？

森下：ていに関しては、史実には具体的な人物像が残っていないんです。だからこそ、「蔦重の隣にどんな人がいたら一番いいんだろう？」と逆算して考えました。最後まで添い遂げる夫婦として、蔦重の隣に誰を置くか。そう考えた時に出た答えが、「定信」だったんです。

――まさかの定信ですか（笑）。

森下：はい（笑）。「定信みたいな考え方をする人が、蔦重の隣にいた方が絶対にいい」と思ったんです。だから彼女は、漢書が読めたり、ふざけたことはしなかったりと、どこか定信のような真面目な要素を持たせました。

――なるほど。破天荒な蔦重と、定信的なてい。非常に対照的でバランスが良いですね。演じられた橋本愛さんの眼鏡姿も話題になりました。

森下：ていの眼鏡姿には私もビックリしました！ 橋本愛さんって、ものすごくお綺麗なんですけど、目力が強くてクールな印象もあるじゃないですか。それが、あの丸眼鏡をかけることで、ちょっと縁に隠れて黒目がちに見えて、「あれ、かわいくなってる！」と（笑）。美人な方面から、親しみやすいかわいい方面へと印象が変わっていて、蔦重との相性や収まりもすごく良くなったなと感じました。あの眼鏡が似合ってしまう人がいるなんて……。実際に映像を見たらとても素敵でしたけどね。

――橋本さんを含め、今回のキャストの皆さんは本当にキャラクターにピタリとハマっていた印象です。

森下：本当に皆さんの力のおかげです。役者さんたちが生き生きとキャラクターの良いところを見せてくださいました。みなさん経験豊富な方ばかりなので、こちらが細かく言わなくても「うまくやっていくしかないよね、破綻しないように目配せしておきましょうね」というような阿吽の呼吸があったのだと思います（笑）。安心して見ていられました。

●『べらぼう』最終回に込めた“笑い”

――本作では、蔦重がクリエイターたちに「これが見たい」と発注する姿が描かれます。森下さんご自身も脚本家として「発注される側」でありつつ、同時に物語を作る上ではキャラクターたちに動いてもらう「発注する側」でもありますよね。蔦重に共感する部分はありましたか？

森下：私はどちらかと言えば「発注される側」の時間が長いですが、蔦重の「俺はこれが見たいんだ」という姿勢にはすごく動かされます。物書きでも絵描きでも、クリエイターって、常に万全の自信を持ってやっているわけじゃないと思うんです。そんな時に、発注する側から「これが見たい！」「あなたがいいんだ！」と強く言ってもらえると、ものすごく安心するし、背中を押される。それは私自身の実体験としても感じていることですね。

――あの蔦重の熱意が、数々の傑作を生んだのだと改めて感じます。あらためて最終回にはどんな思いを込めたのでしょうか？

森下：最終回まで観て、笑って終われたらいいな、と今年は思っています。宿屋飯盛（又吉直樹）さんが書き残した、蔦重の臨終の様子に向かって走りました。その記録がすごく面白くて。「俺は今日の昼に死ぬ」と予言して、店の引き継ぎや挨拶を全部済ませて正午を迎えたら、お迎えが来なかったという（笑）。で、照れくさそうに笑った、というようなことが書いてあるんです。「ほんまかいな」と思うような話ですが、この人らしい死に様だなと思って、そこを描くことに決めました。蔦重が願った「笑い」が今を生きる方々に少しでも届いたらうれしいです。（文＝石井達也）