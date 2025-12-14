12月14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』。蔦屋重三郎（横浜流星）の妻・てい役を演じた橋本愛のオフィシャルコメントが公開された。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（蔦重）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

今回が4回目の大河ドラマ出演となる橋本だが、最終回まで収録に参加するのは今回が初となった。「長い間ずっと一緒にやってきたスタッフさん、キャストの皆さんと一緒にゴールテープを切れるという経験は本当に一生に一度あるか分からないくらい、私の中ではすごく貴重で希少な経験」と感慨を語る。

最終回でのラストシーンについては、「蔦重さんの『戯（たわ）ける』っていう精神と『世を耕す』っていう信念と、遊びじゃないから遊びにするんだっていう、生きざまが全て詰まったようなラストシーン」と表現。夫を見送るていの心情について、「旦那様を誰よりも誇りに思っていて、誰よりも感謝しているからこそ、いなくなってしまうのが耐えられないほどの悲しみの底にいるのに、準備は万端っていう、ていさんらしさをすごく感じました」と振り返った。

橋本愛（てい役）コメント●最終回まで参加して長い間ずっと一緒にやってきたスタッフさん、キャストの皆さんと一緒にゴールテープを切れるという経験は本当に一生に一度あるか分からないくらい、私の中ではすごく貴重で希少な経験だなと思います。

●ラストシーンを演じてみて蔦重さんの「戯（たわ）ける」っていう精神と「世を耕す」っていう信念と、遊びじゃないから遊びにするんだっていう、生きざまが全て詰まったようなラストシーンなので、エンタメに振り切りながらも、だからこそ感動の伝わるシーンになっているのではないかと思います。演じる側としてはハードルの高いシーンでもあったので、あの中でていさんがどんなふうに振る舞うのかな、祈りや思いがちゃんと伝わるように演じたいな、と思いました。

●最終回、ていは蔦重をどう見守っていたのか旦那様を誰よりも誇りに思っていて、誰よりも感謝しているからこそ、いなくなってしまうのが耐えられないほどの悲しみの底にいるのに、準備は万端っていう、ていさんらしさをすごく感じました。最期まで自分らしく本を作り続けて死ぬんだっていう強い思い。蔦重さんが自分の病状を利用するっていうところがコミカルにも描かれていますが、きっとそれが本音の全てじゃないこともわかっていて。ていさんは生まれながらの本屋の娘なので、誰よりもその矜持（きょうじ）がわかるというか。根っからの商人であり、本や文化を生み続ける、その信念と共に最後まで旦那様を見送るんだ、添い遂げるんだっていう誇りと覚悟みたいのものと、生きることをあきらめないでほしい、やっぱり安静にしててほしいっていう気持ちが同居してて。色んな感情が激しく渦巻きながらも、二人で共に生きてきた時間を振り返りながら静かに向き合っていくっていう、色んな意味で満たされた時間でした。どうしようもなく生きてほしいと願い続けながら、死に向かう旦那様のために準備をするっていうのは、結構こたえる時間だったと思います。でも、責任を全うし、彼の不安を払拭したい、そして何よりも後悔したくないからこその準備万端でもあったのかなと思います。最後に笑って、気持ちや想いを全て伝えようという気持ちでした。

●横浜流星との芝居についていつもそうなんですが、言葉で打ち合わせなどはせず、セッションしてる感じで、お芝居しながら相手がどう出るかお互い感じ取りながら今回のシーンも作っていきました。

●印象に残っているシーン「陶朱公（とうしゅこう）のように生きればいいんじゃないですか」って言ったシーン（第25回）です。飯盛さんが書いた、蔦重さんの生きざまを象徴する言葉が、まさか過去のていさんの言葉だったんだっていうのが私はすごくうれしくて。ていさんの思いも一緒に、あの世に連れていってくれるんだなと。（第25回で）「これはあなたを象徴する信念です」という気持ちでは演じていなかったので、サプライズのようでした。

●視聴者へメッセージ1年間ずっと作品を見続けるってものすごいエネルギーだと思いますし、大げさじゃなく皆さんのおかげで、自分もがんばろうと思ってやってこれました。これから先、一人でも多くの方の心に「べらぼう」が生き続けるような作品になったらいいなという願いを込めて、本当に心からの感謝を伝えたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）