M1A2TÀï¼Ö¡¢Âè2¿Ø¤¬·±Îý»ÜÀß¤Ë¡¡120¥ß¥êË¤¤Î¼ÂÃÆ·±Îý¼Â»Ü¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ëº£Ç¯7·î¤ËÂæÏÑ¤ËÅþÃå¤·¤¿M1A2T¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×Àï¼Ö¤ÎÂè2¿Ø42Î¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë°Ü¹Ô·±Îý¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¸©¤Î¹£»Ò¸ý·±Îý¾ì¤ËÀµ¼°¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¾ÃÂ©¶Ú¤¬14Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
M1A2T¤ÏÂæÏÑ¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤éÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëÀï¼Ö¡£Âè1¿Ø38Î¾¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÂæÏÑ¤ËÅþÃå¤·¡¢º£Ç¯10·îËö¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¡£Âè3¿Ø28Î¾¤ÏÍèÇ¯1·î¤ÎÅþÃå¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡¢Àè½µ¤Ë¹£»Ò¸ý·±Îý¾ì¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢15Æü¤«¤é¤ÏÂçË¤¤È¾È½à¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ë¹ç¤·¤¿¸¡¼ý¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¸ÀµÚ¡£·±Îý¤Ç¤Ï120¥ß¥êË¤¤ä¼ÖºÜµ¡´Ø½Æ¤òÍÑ¤¤¤¿ÀïÆ®¼Í·â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
120¥ß¥êË¤¤Î¼Í·â·±Îý¤Ï¡¢Âè1¿Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ää»ß¼ÖÎ¾¤«¤éÄä»ßÌÜÉ¸¢Ää»ß¼ÖÎ¾¤«¤é°ÜÆ°ÌÜÉ¸£Áö¹Ô¼ÖÎ¾¤«¤é°ÜÆ°ÌÜÉ¸¨¡¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë·±Îý¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼°¤Ë½¢Ìò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
M1A2T¤ÏÂæÏÑ¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤éÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ëÀï¼Ö¡£Âè1¿Ø38Î¾¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÂæÏÑ¤ËÅþÃå¤·¡¢º£Ç¯10·îËö¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¡£Âè3¿Ø28Î¾¤ÏÍèÇ¯1·î¤ÎÅþÃå¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
120¥ß¥êË¤¤Î¼Í·â·±Îý¤Ï¡¢Âè1¿Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ää»ß¼ÖÎ¾¤«¤éÄä»ßÌÜÉ¸¢Ää»ß¼ÖÎ¾¤«¤é°ÜÆ°ÌÜÉ¸£Áö¹Ô¼ÖÎ¾¤«¤é°ÜÆ°ÌÜÉ¸¨¡¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
ÍèÇ¯1·î¤Ë·±Îý¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î¸åÀµ¼°¤Ë½¢Ìò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë