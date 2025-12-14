「俺の悪いとこばっかり吸収して移籍させられて…」大久保嘉人が弟分の柿谷曜一朗を語る。自身の引退試合の予定は？
12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催され、OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が対戦。主役の柿谷氏が88分に香川真司のアシストで決勝点を挙げ、PINKが本田圭佑監督が率いるBLUEを４−３で撃破した。
２万749人が詰めかけ、大いに盛り上がった大阪ダービー後、心温まる印象的な場面があった。現役を引退した選手の中で、引退試合を行なっていない大久保嘉人氏や遠藤保仁氏らに向けて、柿谷氏から花束が贈られたのだ。
柿谷氏の兄貴分である大久保嘉人氏は、取材対応時に「嬉しかったですね」と笑みを浮かべつつ、「俺も（引退試合を）するかもしれないからね」と一言。ただ、報道陣から「ぜひお願いします」と声を掛けられると、こう答えた。
「準備が大変らしいから。それを言われると、もうやる気がなくなる（笑）。だから、その時は監督で戻ってきたい。監督で戻るから、もうやらないっていう」
そして、８歳下で「高校生の時から知ってる」弟分については、徳島ヴォルティスへのレンタル移籍を経て、C大阪に戻ってきた過去に触れ、しみじみと語った。
「俺の悪いとこばっかり吸収して移籍させられて、苦しい思いをめちゃくちゃしたなかで、戻ってきて８番をつけてとか、あれだけ長くやれたのは曜一朗が持ってるものが良かったから。やっぱ、素晴らしいサッカー人生だったなと思います」
この日は、セレッソのエースナンバー「８」を背負った柿谷氏、森島寛晃氏、香川、清武弘嗣、乾貴士が集結。大久保氏は「８番だらけ。みんな８番上手いから全員真ん中しかいかん。そら点取れん。曜一朗にも『裏抜けろ』って言ってんだけど、みんな上手いから足元足元」とも伝え、笑いを誘った。
現在はスペインに拠点を構える大久保氏は、一癖も二癖もある仲間たちとの、久々のプレーを存分に楽しんだようだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
