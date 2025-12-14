アイコニックな見た目とプレースタイルで米マット最高峰を沸かす人気日本人女子レスラーの最新ビジュアルが話題に。SNSに投稿された自撮りショットに多くの反響が寄せられている。

【画像】日本人美女、冬仕様の“ド派手メッシュ”自撮りショット

WWE女子スーパースターのジュリアが14日、自身のインスタグラムを更新。ド派手なヘアスタイルが印象的な最新の自撮りショットを公開した。

ネオンカラーがトレードマークだったメッシュスタイルのヘアカラーを赤や茶色、黄緑の“冬仕様”にチェンジ。総柄のフーディーを着こなす姿はまさに“美しき狂気”そのものだ。コメント欄にも「めっちゃかっこいい」「ジュリアはいつも才能あふれる天使」「再びチャンピオンに返り咲くまでサポートを続けるよ」「いつだって最高の美しき狂気」とファンから絶賛の声が届いていた。

日本時間の同日に放送されたWWE「SMACK DOWN」では、先日まさかの敗戦を喫し、WWE女子US王座を奪われたチェルシー・グリーン陣営にリベンジを要求する場面も。ヘアスタイル一新で心機一転、再びタイトルに挑む彼女の更なる活躍に期待だ。

