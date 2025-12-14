¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¥¬¥Á¤Ê¤ó¤è¾Ð¡×±ºÏÂOB¤¬¼¯ÅçOB¤ËÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¢ª¶»¤ò¤É¤Ä¤¤¤Æ±þÀï¡Ö¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×°ì¿¨Â¨È¯¡ÈÉ÷¡É¥Ð¥È¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡Ú¶½Ûñ¿µ»° °úÂà»î¹ç¡ÛURAWA REDS 2017 3¡Ý1 KASHIMA ANTLERS 2007-09¡Ê12·î13Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û±ºÏÂOB¤È¼¯ÅçOB¤Î°ì¿¨Â¨È¯É÷¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤âËÜµ¤¤ÎÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºOB¤ÎÃæÅÄ¹ÀÆó¤È¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºOB¤ÎÄÚ°æ·Ä²ð¤Î¤ä¤ê¹ç¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶½Ûñ¿µ»°¤¬¡¢12·î13Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿±ºÏÂ¤È¼¯Åç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÖURAWA REDS 2017¡×¤È¡ÖKASHIMA ANTLERS 2007-09¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤È¡¢±ºÏÂ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÄÚ°æ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢±ºÏÂ¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿15Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÚ°æ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤è¤¦¤ÈÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ØÃæÅÄ¤â¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¯¡£ÃæÅÄ¤¬ÂÎ¤òÁ°¤ËÆþ¤ì¤Æ¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÚ°æ¤¬¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¡£°úÂà»î¹ç¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¸ø¼°Àï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤¬¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÃæÅÄ¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÄÚ°æ¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤Î¤â¤È¤ËÊâ¤ß´ó¤êÎ¾¼ê¤Ç¶»¤ò¤É¤Ä¤¯¡£¤ª¸ß¤¤¾Ð´é¤Ç¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢¼ç¿³¤â¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯Ãí°Õ¤òÍ¿¤¨¡¢Î¾¼Ô¤ÏÊú¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÈÏÂ²ò¡É¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄÚ°æ¤ÈÃæÅÄ¤¬¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¥¬¥Á¤Ê¤ó¤èw¡×¡ÖÄÚ°æÂà¾ì¤ä¤í(¾Ð)¡×¡ÖÄÚ°æ¤¬Í·¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥óÆþ¤ì¤ëÀ¾¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÄÚ°æ¤Ï¹¥¤¤èw¡×¡Ö¥¬¥Á¤Î»î¹ç¤À¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ÏÌÌÇò¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï9Ê¬¤Ë¶½Ûñ¤¬Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç±ºÏÂ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£ºÇ½ª¥¹¥³¥¢3¡¼1¤Ç±ºÏÂ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¶½Ûñ¿µ»° °úÂà»î¹ç¡Ë