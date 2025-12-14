俳優の横浜流星（29）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の最終回が14日に放送された。性描写、多くの芸人の出演、驚きのストーリー…とさまざまな挑戦が話題となった大河ドラマ第64作。全48話が完結しSNS上では1年間を振り返り、多くの反響であふれた。

同作は「光る君へ」に続く、大河ドラマ第64作。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを世に出したことで知られる“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯を描く。紫式部を主人公とする「光る君へ」に続き、2作連続で合戦シーンはない、異色の大河となった。主演を務める横浜流星はNHKドラマ初出演。脚本は17年の大河「おんな城主 直虎」を手掛けた森下佳子氏が担当した。

＜以下ネタバレあり＞

最終回は「蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)」。写楽絵を出した後も、精力的に動いていた蔦重（横浜流星）だったが、脚気の病に倒れる。病身ながら仲間と共に書を以って世を耕し続ける蔦重だったが、ある夜、夢を見て…という展開だった。

放送序盤は吉原を舞台とした“攻めた”描写や多くの芸人たちの出演が話題に。特に小芝風花が演じた伝説の花魁（おいらん）・瀬川の色気あふれるシーンや花魁道中シーンが大きな反響を呼んだ。さらには歌麿（染谷将太）の壮絶な過去が描かれた際には「番組の一部に性の表現があります」というテロップも。NHKでは異例ともいえる踏み込んだ吉原が描かれた。

史実の合間を紡いだ森下佳子氏の脚本も反響を呼んだ。終盤には一橋治済を演じた生田斗真が一人二役で、史実では長生きされたとされる治済の“排除”に成功。最終回では、最後まで巨悪の男を貫き逃亡も、まさかの落雷による“天罰”がくだった。

2年連続となる「合戦シーンのない」大河ドラマは、描写や脚本だけでなく、多くの芸人が出演。さらに、序盤には平沢常富（朋誠堂喜三二）を演じた尾美としのりが“チラ見”する姿に「オーミーを探せ」などタグ付けされ話題となった。多くの挑戦が散りばめられた全48話。最終回にはナレーションを務め何度か出演もした綾瀬はるか演じる“キツネ”も登場。蔦重に最期の時を伝えた。SNS上では「瀬川さんにもう一度会いたかった」「へっ！へっ！へっ…多くの出演陣がそれぞれ味があり最高でした。来週から会えないとなるとつらい。ロス長引きそうです」「合戦がなくても大河は成り立つ。それが証明された2年間でした」「綾瀬はるかキツネさんが迎えに来た笑」「光る君へ、べらぼう、楽しかった。次は久々の戦国大河。豊臣兄弟も楽しみにしています」など多くの反響であふれた。

次作、俳優の仲野太賀（32）が主演を務める「豊臣兄弟！」は2026年1月4日にスタートする。