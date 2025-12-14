【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】大久保＆柿谷の「新喜劇風シンクロずっこけ」

決定機を仕留めきれなかった大久保嘉人と、後ろで見ていた柿谷曜一朗が、ピッチ上で大の字になった。まさかの“シンクロずっこけ”がファンの笑いを誘っている。

12月14日、ヨドコウ桜スタジアムで「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」が開催され、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。乱打戦となった試合は88分に柿谷が決勝ゴールを挙げ、OSAKA PINKが4−3勝利を収めた。

柿谷本人の希望もあり引退試合とは思えない激しい攻防となり、本田圭佑のゴールなどが話題になる中、大阪らしい“お笑い”が広がったのが、41分のことだ。

OSAKA PINKが細かなパス回しで右サイドを切り崩し、香川真司がペナルティーエリア右の深い位置から柔らかいクロス。これに反応した大久保がファーサイドからジャンピングヘッドで合わせるも、ドフリーで放ったシュートは左に逸れた。

決定機を逃した大久保がピッチに倒れ込むと、その後ろで見ていた柿谷も同じタイミングで大の字に。ズッコケがシンクロした。OSAKA BLUEの昌子源や安田理大は、ジェスチャーで大久保のジャンプがあまりに低かったことをイジっていた。

「こけ方が完璧やw」の声も

J1リーグ最多の通算191ゴールを誇る大久保だが、引退から4年が経過して43歳となり持ち前の決定力に陰り。実況席も大爆笑となり、酒本憲幸が「なんやこれ！飛んでない（笑）」、森島寛晃が「リアクションとしては関西では100点」とツッコミを入れ、清武博嗣も笑った。

この一部始終には、ファンもABEMAのコメント欄やSNS上で反応。「うそやろw」「それ外す！？」「おもろい」「コントかw」「さすが関西」「大阪すぎるって」「最高や」「吉本新喜劇のごとくコケるw」「こけ方が完璧やw」「なんでやねん」「お笑いもありますw」「大久保と柿谷のリアクションw」「大久保と柿谷の新喜劇」「大久保と柿谷のシンクロズッコケw」など爆笑の渦となった。

柿谷がセレッソ大阪のユースからトップチーム昇格した2006年、大久保がスペインから復帰。同じFWとして切磋琢磨した2人が、阿吽の呼吸でスタジアムを盛り上げた。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

