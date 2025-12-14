米ポッドキャスト番組の司会者が主張

米大リーグ・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手にトレード案が浮上している。米メディアが報じた噂にポッドキャスト番組の司会者が反応。ヘルナンデスに放出の話題が出るのは「ドジャースにショウヘイがいるからだ」と持論を展開している。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は現地4日、「タツヤ・イマイについて耳にしたこと。さらに、ドジャースはテオスカー・ヘルナンデス選手をトレードする可能性があるのか？」との記事を掲載。「リーグ関係者によると、ヘルナンデスの名前がトレードの話題にあがっている」と伝えた。

さらに同11日にも「ウィンターミーティング後のドジャースの次は？ 我々が聞いていること」と題する記事の中で、「リーグ関係者によると、ドジャースはテオスカー・ヘルナンデスをトレードすることについて、“タイヤを蹴り（ささっと調べ）”続けている」と言及。トレードは「ありそうに感じない」とするブランドン・ゴームズGMの発言も紹介した。

記事は続けて「それでも、ドジャースはロースターを空けるために、守備が下降気味のヘルナンデスを動かしたがっているかもしれない」と予測。攻撃重視の外野手を求めるロイヤルズがヘルナンデスを切望しているという関係者談を伝えた。

これに反応したのが米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」。司会のスコット・ブラウン氏は「あのような右の強打者は今市場にあまり出ていない。彼はとても好感の持てる男で、クラブハウスの接着剤的な存在。彼が市場に出るとは思わないだろう。出るとしたら、それはドジャースにショウヘイがいるからだ」と大谷翔平投手の存在に触れた。

「ショウヘイはこれから長年ドジャースのDHを占めるし、それがあるべき姿だ」と、守備に不安のあるヘルナンデスをDHで起用できないと指摘。ロースター枠の関係でドジャースが守備に優れた選手を優先するなら、トレードは「起こり得る」と予想した。



