ふとキャットタワーのほうを見ると、猫が…？飼い主さんが「何それwww」と思わず笑ってしまった『バレバレ』な姿が話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で2.4万回再生を突破し、「ああああかわいいいいいい」「たぶん自分見えてないと思ってますよね」などのコメントが寄せられています。

【動画：ふとキャットタワーを見たら、愛猫が…可愛すぎて笑ってしまう『予想外の行動』】

キャットタワーでかくれんぼ

TikTokアカウント『ぽんず』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの女の子「ぽんず」ちゃんの、とあるワンシーン。この日、飼い主さんがふとぽんずちゃんのほうを見ると、ぽんずちゃんがキャットタワーにしがみつくような形でこちらを見ていたのだそう。

しかも偶然なのかわざとなのか、体のほとんどが柱で隠れており、まるでかくれんぼをしているかのようだったといいます。

飼い主さんも思わず「何それwww」

顔の半分を柱で隠し、柱の右から覗いてみたり、左から覗いてみたり。ぽんずちゃんのチャーミングな行動には、飼い主さんも思わず「何それwwwwww」とコメント。

視聴者からは「たぶん猫ちゃんからしたら、自分見えてないと思ってますよね」「隠れるの上手だね」「おてて太い、かわいい」「どこにいるんだろう！？全然わかんないなぁwww」など、ぽんずちゃんの可愛らしさに癒されたことを報告するコメントが多く寄せられていました。

普段からチャーミングな行動が多いぽんずちゃん

ぽんずちゃんは他の日にも、猫とは思えないほど姿勢よく直立していたり、「スコ座り」と呼ばれるリラックス度満点で人間のような座り方をしていたりと、思わず笑ってしまうようなかわいい行動が多いそうです。

なお、ぽんずちゃんは保護猫として迎えられた家族とのこと。今回のようなチャーミングでかわいい行動を見せてくれるのも、安心して暮らせる優しい飼い主さんに出会えたからこそなのでしょう。

TikTokアカウント『ぽんず』では、今回登場した「ぽんず」ちゃんのかわいい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぽんず』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。