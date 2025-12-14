「ミス東大2025」結果発表 グランプリは須賀ありささん
【モデルプレス＝2025/12/14】「ミス東大コンテスト2025」の結果発表イベントが14日、東京・品川インターシティホールにて開催。エントリーNo.4の須賀ありさ（すが・ありさ）さんがグランプリに輝いた。
グランプリに輝いた須賀さんは大学院の1年生で、法学部法学政治学研究科に所属。コメントを求められると、「皆さまの貴重な1票1票のおかげで、こうしてグランプリを受賞できました」と喜びを明かし、「『ミス東大』グランプリとして、必ず社会に貢献できる人になりたいと思います。たくさんの愛を、応援を本当にありがとうざいました！」と感謝を伝えた。
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.3で、教育学部総合教育科学科心身発達科学専修教育心理学コースの4年生・丸山穂乃果（まるやま・ほのか）さん。丸山さんは、「準グランプリという、とっても素敵な賞をいただくことができて、本当に本当に嬉しく思います」と笑顔を見せ、「たくさんの方々に応援いただけたこの5ヶ月間をずっと忘れません。本当にありがとうございました」と微笑んだ。（modelpress編集部）
◆「ミス東大2025」グランプリは須賀ありささん
◆準グランプリは丸山穂乃果さん
◆須賀ありさ（すが・ありさ）さんプロフィール
◆ミス・ミスター東大コンテスト2025開催概要
