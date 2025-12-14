少年「家に帰りたい。100円貸してください」善意で100円を渡した結果 →『とんでもない展開』に

親切な人は困っている人を見過ごせないものです。

しかしそんな親切心を逆手に取る悪い人も存在するようで……今回は筆者の友人A子さんから聞いた、とんでもない子どものお話です。

困っている小学生

少年たちが色々な人に声をかけてお金をせびっていた事を駅員さんに伝え、少年たちを託したあと夫とA子さんはその場を後にしました。

駅で知らない子どもに「お金がなくて電車に乗れない」と言われた場合、その場でお金を渡すのではなく駅員さんの所に連れて行くべきでした。A子さんは夫にそう言われ、自身の行動を反省したそうです。

【体験者：30代・女性ヨガインストラクター、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。