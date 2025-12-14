1.ヒゲを切る

猫のヒゲは感覚器官として非常に重要な役割を持っています。ヒゲは平衡感覚を保ち、周囲の空間や障害物との距離を測るなど、生きていくためにとても重要なセンサーです。そのため、ヒゲを切ってしまうと猫は平衡感覚やバランスを失ったり、空間認識が鈍ったりして思わぬ事故につながる可能性があります。

例えば、狭い場所や高い場所の移動中に転落やぶつかるなどしてケガを負うリスクがあるでしょう。最悪は、命にかかわる事故になる場合も。

猫のヒゲが生え変わるのは半年に1回程度ですから、長期にわたって危険にさらすことにもなりかねません。飼い主さんが好奇心で切ることは、猫の安全を脅かす重大な行為です。

2.突然驚かす

猫は警戒心が強く、予期せぬ刺激に非常に敏感です。突然大きな声を出したり物を投げたりして驚かすと、強いストレスを感じるだけでなく、反射的に逃げようとして高い場所から落下する、家具にぶつかるなどのリスクがあります。

このような事故は、骨折や内臓損傷などの重大なケガの原因になりえます。場合によっては命にかかわることもあり、大変危険な行為です。

また、猫を驚かすことで、飼い主さんに対して不信感を抱いたり、恐怖心から攻撃的な態度をとったりする原因になることも。

飼い主さんにとっては軽い冗談のつもりでも、猫にとってはトラウマ級の恐怖体験になってしまうかもしれないのです。

3.有害な食べ物を与える

猫にとって有害な食べ物を与えるのも命にかかわる行為です。人間同士では、ふざけて辛いものや酸っぱいもの、熱いものでドッキリさせたりすることもありますが、猫には絶対にやってはいけません。

猫を驚かすことを目的に炭酸飲料や辛い食べ物、極端に熱い食品などを与えると、消化器官を刺激し、嘔吐や下痢、食べ物によっては中毒症状を引き起こし、最悪の場合は命を落とします。

また、猫に危険な食べ物を与える行為は、健康リスクはもちろん、大きなストレスを与えることになります。さらに、飼い主さんから与えられる食べ物に警戒するようになり、ご飯を食べないといった原因にもなりかねません。

4.袋を被せる・中に入れる

多くの猫は袋が大好きです。とはいえ、突然猫に袋を被せたり、中に入れたりするのは絶対NGです。

特に、ビニール袋やポリ袋は窒息や誤飲の危険がありますし、袋をいきなり被せたり、中に入れたりするとパニックになって室内を走り回り思わぬ事故を引き起こす可能性があるでしょう。

また、袋の破片を誤って飲み込むと、腸閉塞などの原因にもなりかねません。開腹手術が必要になった場合、猫にとっても飼い主さんにとっても大きな負担になるでしょう。

また、袋で遊ぶことを楽しいと思った猫は、袋で遊ぶことが習慣になり、目を離した隙に事故を起こす可能性も否定できません。できるだけ、袋では遊ばせないのが良いでしょう。

まとめ

飼い主さんのちょっとしたイタズラ心が猫にとって、取り返しのつかない事態を引き起こす可能性があります。

今回紹介した、ヒゲを切る、突然驚かす、有害な食べ物を与える、袋を被せる・中に入れるといった行為は、すべて猫にとって深刻なストレスや事故の原因になりえます。また、せっかく築いた信頼関係を壊してしまう可能性も否定できません。

愛猫が驚く姿はクスッとしてしまうかもしれませんが、安全と健康のためにも、イタズラは絶対にやめましょう。

(獣医師監修：葛野宗)