HKT48、入居施設で刺傷事件が発生 スタッフの負傷を報告 「事務所内にいたメンバーは全員安全に退避しております」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/14】12月14日、福岡市中央区地行浜2丁目のペイペイドーム福岡に隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」にて刺傷事件が発生。HKT48が同日に公式サイトを更新し、男性スタッフ1名が被害に遭ったことを報告した。
同グループは、「本日発生した事件に関しまして」と題したお知らせを掲載。「既に報道でもありましたとおり、本日、「17LIVE HKT48劇場」が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」とスタッフが負傷したことを報告した。
「本日、劇場は休館日でしたが、併設する事務所内にいたメンバーは全員安全に退避しております。また、状況を鑑み、HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念『オンライン握手会』におきましては、8部以降のオンライン握手会を中止とさせていただきました」と説明し、「今回の事件を受け、メンバー・スタッフの安全を確保すべく、施設側とも協議を行い、さらなる警備強化を実施してまいります」とコメント。最後には「弊社スタッフ以外にも被害に遭われた方がいらっしゃるとの報道が出ておりますが、1日も早くご回復されることを心からお祈り申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆HKT48、男性スタッフの負傷を報告
◆全文
