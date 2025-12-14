椅子がクルクル動いていると思ったら、猫さんが椅子に前脚をかけてステップの練習中！？あまりに不可思議な行動がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で166万再生を突破し、「完全にイスとダンスですね」「社交ダンスの練習です！笑」「猫の恩返しみたい」といった声が寄せられました！

椅子が動いていると思ったら…

TikTokアカウント「いくらニキ ikuraniki（@mohikan3）」では、2匹の猫さんの様子が不定期に更新されています。

ある日のこと。飼い主さんがふと何かに気づきました。それは……勝手にクルクルと回る椅子！しかし、よく見てみると……

なんと、猫さんが上半身を椅子にもたれかけてクルクルと回しているではありませんか！

おそらく、椅子の上に乗ろうとしたら、突然椅子がクルクルと回り出したため、そのまま勢いに任せて椅子を回し続けているのでしょう（笑）真顔で椅子を回し続けている様子がなんともシュールです！

反ターンもお手のもの？

その後、ある箇所まで来ると……

反対回りへUターン！器用に椅子の足を「よいしょ」と跨ぎ、スムーズに回転する様子は、まさに社交ダンスを踊っているかのようです！

降りることもできるのに、なぜか降りずに椅子と一緒にクルクルと回り続ける猫さんの姿に、後ろから撮影している飼い主さんも思わず爆笑！

途中でなぜか椅子のニオイをクンクンと嗅ぎ……

満足げな様子で"椅子クルクル"を終了した猫さんなのでした！いったい何がしたかったのでしょうか……。

謎すぎる猫さんの行動が話題に

猫さんの謎すぎる行動は、TikTokでも大バズり！記事執筆時点で再生回数は166万回を超えており、コメント欄には「完全にイスとダンスですね」「社交ダンスの練習です！笑」「猫の恩返しみたい」といった声が殺到しています。

TikTokアカウント「いくらニキ ikuraniki」では、2匹の猫さんの様子が不定期に更新されています。可愛らしい甘え方や愉快な行動で飼い主さんをメロメロにしている2匹の様子をぜひチェックしてみてくださいね！

